В Чехии хотят как можно быстрее построить скоростную железную дорогу

Чешские депутаты требуют ускорить подготовку к строительству скоростной железной дороги, чтобы к 2035 году она уже функционировала.

Депутаты из всех парламентских партий поддержали строительство высокоскоростной железной дороги в Чехии. Правительство, по их мнению, должно как можно быстрее подготовиться к строительству путей, на которых поезда смогут развивать скорость минимум 300 км/ч. Депутаты считают, что начинать строительство в 2035 году слишком поздно. Они убеждены, что строить скоростную железную дорогу нужно с 2025 года, чтобы к 2035 году она была уже готова.

«Мы занимаем позицию закомплексованной страны с очень плохой репутацией в области строительства транспортной инфраструктуры», – высказался депутат ТОР 09 Франтишек Лаудат. По его мнению, Чехия должна достичь хотя бы уровня Великобритании, где подготовка к строительству длилась 8 лет.

По мнению заместителя председателя экономического комитета Мартина Коловратника (ANO), в Чехии реально за год строить 40-50 км скоростных путей.

Депутаты считают, что нужно строить новые скоростные пути, а не модернизировать действующие сети до скорости около 250 км/ч. Освобождение действующих путей, по мнению депутатов, улучшит транспортное обслуживание регионов. Благодаря этому на классических трассах станет больше места для грузового транспорта и пригородных поездов, которые сейчас вытесняют скоростные поезда.

Источник: www.euro.cz