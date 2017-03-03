Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 5 °C
Братислава обогнала Прагу в рейтинге конкурентоспособности, но хвастаться нечем

Братислава обогнала Прагу в рейтинге конкурентоспособности, но хвастаться нечем

artyommm 513 0
Еврокомиссия обнародовала рейтинг конкурентоспособности регионов ЕС.
Братислава обогнала Прагу в рейтинге конкурентоспособности, но хвастаться нечем

Столица Словакии предлагает компаниям и работникам более привлекательные условия жизни и труда, чем Прага. Тем не менее, повода для гордости нет ни у кого: обе столицы оказались в последней группе (2/3) рейтинга конкурентоспособности европейских регионов, который обнародовала Европейская комиссия.

Прага заняла 102 место в списке, а Братислава – 96. Обе столицы отстают от других европейских регионов в первую очередь по качеству общественного управления, инфраструктуры, здравоохранения и базового образования. В других категориях, например, технологическая подготовка, инновации или развитие бизнес, также нечем похвастаться.

Остальные шесть регионов Чехии, включающие в себя обычно по два края, заняли в рейтинге места еще ниже. Ни один из них не смог попасть в первую половину списка. Лучше всего, согласно рейтингу, дела обстоят в регионе Юго-восток (Южноморавский край и Высочина), который занял 151-е место.

Лучше всего столицы Чехии и Словакии выглядят при рассмотрении ВВП на душу населения с учетом покупательской способности. Братислава заняла 3 строчку по этому показателю, обогнав почти все регионы Европы. Прага оказалась 45-й, но это не значит, что жители Братиславы живут лучше, чем пражане.

Рейтинг не учитывает уровень централизации экономики. Словакия в этом плане выглядит менее привлекательно, чем Чехия. Почти все крупные компании и правительственные учреждения имеют главные офисы в Братиславе.

Самым привлекательным регионом ЕС с точки зрения конкурентоспособности признан Лондон и регион, к которому относятся английские графства Беркшир, Бакингемшир и Оксфордшир. Далее в списке следуют голландский Утрехт и шведский Стокгольм.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
рейтинг Евросоюз Прага Словакия
Читайте
по теме 
Чехия вошла в число стран, где жители больше других довольны своей работой
27.02.2017 19:39 Общество
Чехия вошла в число стран, где жители больше других довольны своей работой
927 0
Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками
22.02.2017 10:48 Общество
Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками
1046 0
Где самое дешевое пиво и бургеры
17.02.2017 12:38 Общество
Где самое дешевое пиво и бургеры
1759 0
Прага и Брно вошли в сотню лучших городов мира для студентов
17.02.2017 09:28 Общество
Прага и Брно вошли в сотню лучших городов мира для студентов
1170 0
Последние новости:
03
марта
Куда вкладывают деньги богатые жители Чехии
03.03.2017 11:56 Экономика
Куда вкладывают деньги богатые жители Чехии
911 0
Европарламент требует отменить безвизовый режим между ЕС и США
03.03.2017 10:40 Политика
Европарламент требует отменить безвизовый режим между ЕС и США
610 0
Словацкий дизайнер создал стул из опавших листьев
03.03.2017 10:09 Общество
Словацкий дизайнер создал стул из опавших листьев
168 0
Ученые из Чехии и Канады создали искусственный интеллект с интуицией
03.03.2017 09:54 Общество
Ученые из Чехии и Канады создали искусственный интеллект с интуицией
324 0
02
марта
В Чехии хотят как можно быстрее построить скоростную железную дорогу
02.03.2017 11:50 Экономика
В Чехии хотят как можно быстрее построить скоростную железную дорогу
828 0
Картину Климта, которая принадлежала Праге, продали за рекордную для Европы сумму
02.03.2017 11:42 Культура
Картину Климта, которая принадлежала Праге, продали за рекордную для Европы сумму
645 0
Всем Моцарта: в здании почты в центре Праги пройдет бесплатный концерт
02.03.2017 11:17 Культура
Всем Моцарта: в здании почты в центре Праги пройдет бесплатный концерт
737 0
Чешские Дороги изменили условия покупки билетов на поезда онлайн
02.03.2017 10:55 Общество
Чешские Дороги изменили условия покупки билетов на поезда онлайн
927 0
Чехия и Словакия сыты по горло худшими, чем в Австрии, продуктами: созван внеочередной саммит
02.03.2017 10:36 Политика
Чехия и Словакия сыты по горло худшими, чем в Австрии, продуктами: созван внеочередной саммит
2345 0
В выходные погода сделает жителям Чехии приятный сюрприз
02.03.2017 09:44 Общество
В выходные погода сделает жителям Чехии приятный сюрприз
916 0



Мобильная версия