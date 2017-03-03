Братислава обогнала Прагу в рейтинге конкурентоспособности, но хвастаться нечем

Еврокомиссия обнародовала рейтинг конкурентоспособности регионов ЕС.

Столица Словакии предлагает компаниям и работникам более привлекательные условия жизни и труда, чем Прага. Тем не менее, повода для гордости нет ни у кого: обе столицы оказались в последней группе (2/3) рейтинга конкурентоспособности европейских регионов, который обнародовала Европейская комиссия.

Прага заняла 102 место в списке, а Братислава – 96. Обе столицы отстают от других европейских регионов в первую очередь по качеству общественного управления, инфраструктуры, здравоохранения и базового образования. В других категориях, например, технологическая подготовка, инновации или развитие бизнес, также нечем похвастаться.

Остальные шесть регионов Чехии, включающие в себя обычно по два края, заняли в рейтинге места еще ниже. Ни один из них не смог попасть в первую половину списка. Лучше всего, согласно рейтингу, дела обстоят в регионе Юго-восток (Южноморавский край и Высочина), который занял 151-е место.

Лучше всего столицы Чехии и Словакии выглядят при рассмотрении ВВП на душу населения с учетом покупательской способности. Братислава заняла 3 строчку по этому показателю, обогнав почти все регионы Европы. Прага оказалась 45-й, но это не значит, что жители Братиславы живут лучше, чем пражане.

Рейтинг не учитывает уровень централизации экономики. Словакия в этом плане выглядит менее привлекательно, чем Чехия. Почти все крупные компании и правительственные учреждения имеют главные офисы в Братиславе.

Самым привлекательным регионом ЕС с точки зрения конкурентоспособности признан Лондон и регион, к которому относятся английские графства Беркшир, Бакингемшир и Оксфордшир. Далее в списке следуют голландский Утрехт и шведский Стокгольм.

Источник: idnes.cz