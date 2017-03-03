Куда вкладывают деньги богатые жители Чехии

UniCredit Bank опубликовал статистику по инвестиционным предпочтениям клиентов, чье состояние превышает 3 млн крон.

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Возрастающая нестабильность геополитической ситуации в Европе и Северной Америке в прошлом году стала причиной, почему богатые чехи искали более безопасные инвестиции для своих денег и имущества. Если в 2015 году половина из них вкладывалась в акции, то в прошлом году акции покупал только каждый четвертый состоятельный чех. Личные банкиры все чаще помогают миллионерам не только искать подходящие инвестиции, но и решать вопросы, касающиеся преемства компании.

Богатые чехи, подыскивая инвестиции, стали больше покупать недвижимости на родине и за границей. Повысился также спрос и на облигации. По-прежнему стабильной популярностью пользуются паевые инвестиционные фонды. В них вкладывает деньги более 2/3 клиентов – в рамках индивидуального банковского обслуживания UniCredit Bank. Именно он и назвал предпочтения чешских миллионеров в плане инвестиций, чье состояние превышает 3 млн крон.

В прошлом году состоятельные чехи избегали вкладывать деньги в товары и драгоценные металлы. Упал интерес к покупке земли, что объясняется ее растущей ценой. Что касается прямых инвестиций, то в банке UniCredit Bank констатируют, что инвесторы ведут себя осторожно. Если речь идет о покупке акций, то выбираются только известные компании, например, чешская энергетическая компания ČEZ или американская компания Apple. В качестве дополнения к портфолио миллионеры часто выбирают покупку произведений искусства, а также становятся т.н. бизнес-ангелами для стартапов.

Что касается недвижимости, то миллионеры все чаще предпочитают покупать дома отдыха на своих любимых курортах – в Италии, Испании или Хорватии.

Источник: ihned.cz