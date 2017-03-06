Крупнейший чешский интернет-магазин откроет филиалы в Австрии и Германии

В настоящее время заказать товары из этого магазина можно с доставкой в 23 страны ЕС. Все они отправляются со склада на окраине Праги.

Самый крупный в Чехии интернет-магазин Alza откроет филиал в Вене, а потом и в Германии. Через два года будет создан современный автоматизированный склад для поставок товаров в Западную Европу. Он может быть построен и в одной из соседних с Чехией стран. Благодаря использованию новых технологий участие человека в работе складе будет сокращено.

В этом году в Словакии откроется новый склад для крупногабаритных товаров. В настоящее время у Alza уже работает магазин в Будапеште, куда товары доставляют со склада в Словакии. Два года назад склады и реальные магазины Alza можно было посетить только в Чехии и Словакии. Но потом появилась возможность заказывать товары в 23 страны ЕС. Все они отправлялись из логистического центра на окраине Праги.

Новый логистический центр планируется открыть в 2019 году, но где именно – пока неизвестно. Компания не исключает, что он может появиться в одной из соседних стран. На складе хотят автоматизировать упаковку товаров и другие процессы.

Источник: ihned.cz