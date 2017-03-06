Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10d 4 °C
Крупнейший чешский интернет-магазин откроет филиалы в Австрии и Германии

Крупнейший чешский интернет-магазин откроет филиалы в Австрии и Германии

artyommm 452 0
В настоящее время заказать товары из этого магазина можно с доставкой в 23 страны ЕС. Все они отправляются со склада на окраине Праги.
Крупнейший чешский интернет-магазин откроет филиалы в Австрии и Германии

Самый крупный в Чехии интернет-магазин Alza откроет филиал в Вене, а потом и в Германии. Через два года будет создан современный автоматизированный склад для поставок товаров в Западную Европу. Он может быть построен и в одной из соседних с Чехией стран. Благодаря использованию новых технологий участие человека в работе складе будет сокращено.

В этом году в Словакии откроется новый склад для крупногабаритных товаров. В настоящее время у Alza уже работает магазин в Будапеште, куда товары доставляют со склада в Словакии. Два года назад склады и реальные магазины Alza можно было посетить только в Чехии и Словакии. Но потом появилась возможность заказывать товары в 23 страны ЕС. Все они отправлялись из логистического центра на окраине Праги.

Новый логистический центр планируется открыть в 2019 году, но где именно – пока неизвестно. Компания не исключает, что он может появиться в одной из соседних стран. На складе хотят автоматизировать упаковку товаров и другие процессы.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
интернет магазины
Читайте
по теме 
Чешские Дороги изменили условия покупки билетов на поезда онлайн
02.03.2017 10:55 Общество
Чешские Дороги изменили условия покупки билетов на поезда онлайн
1238 0
Первое онлайн-казино в Чехии получило лицензию
24.02.2017 13:55 Экономика
Первое онлайн-казино в Чехии получило лицензию
761 0
Чешский интернет-магазин предложил первый дрон для транспортировки людей
14.02.2017 14:52 Общество
Чешский интернет-магазин предложил первый дрон для транспортировки людей
905 0
Чиновники объяснили, почему в Чехии более 6 тысяч участков дорог с ямами и ухабами
13.02.2017 10:27 Общество
Чиновники объяснили, почему в Чехии более 6 тысяч участков дорог с ямами и ухабами
1154 0
Последние новости:
07
марта
Чешская организация присудила премию российскому «Комитету по предотвращению пыток»
07.03.2017 07:30 Общество
Чешская организация присудила премию российскому «Комитету по предотвращению пыток»
60 0
06
марта
Правила кинопремии «Чешский лев» хотят изменить: один фильм собрал рекордное число наград
06.03.2017 18:03 Культура
Правила кинопремии «Чешский лев» хотят изменить: один фильм собрал рекордное число наград
288 0
В Праге разыскивают вора конструктора «Лего»
06.03.2017 17:11 Общество
В Праге разыскивают вора конструктора «Лего»
540 0
В Праге начинается фестиваль документальных фильмов на острые темы
06.03.2017 14:28 Культура
В Праге начинается фестиваль документальных фильмов на острые темы
303 0
Таксисты в Праге будут выезжать на протест 14 дней подряд
06.03.2017 13:19 Общество
Таксисты в Праге будут выезжать на протест 14 дней подряд
1024 0
Чехи отдают 80% средней зарплаты на аренду жилья
06.03.2017 12:17 Экономика
Чехи отдают 80% средней зарплаты на аренду жилья
533 0
Чехи скупают летние путевки на море, свободных дат почти не осталось
06.03.2017 09:15 Общество
Чехи скупают летние путевки на море, свободных дат почти не осталось
975 0
Мужчина попал в ловушку в чешской пещере
06.03.2017 08:54 Общество
Мужчина попал в ловушку в чешской пещере
613 0
Чехи считают, что каждое четвертое преступление совершают иностранцы
06.03.2017 08:40 Общество
Чехи считают, что каждое четвертое преступление совершают иностранцы
598 0
05
марта
В Чехии установлен новый температурный рекорд
05.03.2017 10:39 Общество
В Чехии установлен новый температурный рекорд
1131 0



Мобильная версия