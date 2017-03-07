Торгпред: чешские фирмы с производством в России могут свободно выходить на рынки ЕАЭС

В торговом представительстве РФ в Чехии напомнили о возможностях, которые открываются у чешских компаний с производством в России.

Руководитель торгового представительства Российской Федерации в Чехии Сергей Ступарь в интервью РИА Новости подчеркнул, что производство в РФ дает чешским предприятиям возможность находить покупателей на территории всего ЕАЭС. В качестве примера он привел открывшийся в Тольятти завод компании Brisk с центральным офисом в Таборе на юге Чехии.

В прошлом году в Тольятти начали выпускать свечи зажигания чешского бренда, который хорошо известен во всем мире. Их уже поставляют на российский «АвтоВАЗ», который также сделал заказ у Brisk на поставки из Чехии датчиков для автомобильных систем впрыска топлива. В скором времени их тоже начнут производить на российском заводе чешского производителя.

Ступарь отметил, что предприятию ничего не помешает поставлять детали, например, на Казахстанский автосборочный завод: доставка из Тольятти в Усть-Каменогорск логистически выгоднее. Там, кстати, собирают чешские «Шкоды».

Торгпред также добавил, что подобными преимуществами могут пользоваться и чешские предприятия, собирающие в Екатеринбурге самолеты L-410. Ковровский электромеханический завод договорился с компанией из Брно о производстве на своих мощностях чешских тракторов «Зетор». Ступарь подчеркивает, что практически любое новое производство в сотрудничестве с чешской стороной на территории РФ может найти рынки сбыта во всем ЕАЭС.

Источник: РИА Новости