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Как чешские отели готовятся к укреплению кроны

Как чешские отели готовятся к укреплению кроны

artyommm 1 0
Эксперты говорят, что более дорогая чешская крона может стать причиной снижения спроса на отдых в Чехии у иностранных туристов.
Как чешские отели готовятся к укреплению кроны

Приближается окончание интервенций Чешского Нацбанка, и существуют ожидания, что чешская крона укрепится. Это сильно беспокоит отельеров, которые в вопросе курсов валют относятся к категории экспортеров услуг. Они работают с иностранными валютами, но расходы несут преимущественно в кронах. Ряд отелей уже возвращается к забытому на 3 года инструменту – валютным банковским гарантиям.

Глава крупнейшей в Чехии гостиничной сети EuroAgentur считает, что негативное влияние на ведение бизнеса может достичь 5%. Вице-президент Ассоциации отелей и ресторанов и глава отелей Artemis и Olympik Властислав Шос говорит, что «существенная» часть отельеров уже начинает пользоваться валютными гарантиями банков: «В настоящее время суммы при гарантии курса колеблются в интервалах от 26,30 до 26,80 кроны за евро. Все зависит от величины суммы в евро и от временного горизонта».

Укрепление кроны может оказать негативное влияние на спрос иностранцев на поездки в Чехию. Сами чехи заменить иностранных туристов не смогут. Специфика чешского рынка заключается в том, что имеющихся доходов людям не хватает для того, чтобы просто собраться и поехать отдохнуть в отеле в Праге. Это отличает Чехию, например, от Австрии, – считает директор отеля Radisson Blu.

Источник: e15.cz

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гостиницы экономика Туризм
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