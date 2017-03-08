Исследование: в каком городе Чехии выгоднее всего пользоваться общественным транспортом

В рамках проекта «Чехия в числах» специалисты провели анализ цен на проездные билеты на общественный транспорт на 1 поездку и целый день во всех городах Чехии.

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Самый дешевый однодневный проездной билет на общественный транспорт среди всех чешских городов можно купить в Оломоуце. Здесь он стоит 46 крон. По 48 крон продают однодневные проездные билеты в Йиглаве и Ческе-Будеевице. Меньше 60 крон за такой же билет нужно будет заплатить в Пардубице и Пльзене. Самый дорогой однодневный проездной в Праге: здесь он стоит 110 крон. Такую информацию представил проект «Чехия в числах».

Кратковременные билеты на общественный транспорт тоже оказались дешевле всего в Оломоуце. Всего за 14 крон в городе можно купить билет на 40 минут и использовать любые виды транспорта, маршруты которого по протяженности можно сравнить с Градец-Кралове или Карловыми Варами. При этом в Оломоуце даже есть трамваи.

В Градец-Кралове пассажиры платят за стандартный билет 20 крон, причем в час-пик он действует 35 минут, в другое время – 50 минут. В Карловых Варах час езды стоит 25 крон. За 15 крон можно купить не ограниченный по времени одноразовый билет в Пардубице. На одну крону больше обойдется поездка в Ческе-Будеевице.

Стоимость проездных билетов в Чехии связана не только с развитостью транспортной сети, но и с компенсацией, которую предоставляет город на транспортные расходы.

«Прага в 2015 году компенсировала 70% расходов на городской общественный транспорт, что отразилось и на том, что годовые проездные билеты в столице занимают по дешевизне 4-е место среди всех областных городов. Либерец, где годовой проездной стоит дороже всего, компенсировал расходы на транспорт за последние 5 лет в размере примерно 53,5%», – сообщила Зузана Лготакова из компании SAS Institute.

По загруженности транспорта лидирует Прага. Местный общественный транспорт за год перевозит 1,342 млрд человек. Второе место занимает Брно с 353,3 млн человек ежегодно. В Праге каждый житель в год проезжает на общественном транспорте примерно 952 раза, в Брно – 816 раз. Третье место занимает Пльзень с 523 поездками в год на жителя.

Из 13 областных городов Чехии трамваи ездят в 6 из них, троллейбусы – в 9, автобусы – во всех. Единственный областной город, в котором общественный транспорт представлен только автобусами, – это Карловы Вары. Все три вида общественного транспорта есть в Брно, Остраве и Пльзене.

В этом году билеты на общественный транспорт подорожают в трех областных городах: Брно, Остраве и Пльзене. Большинство остальных чешских городов повышало цены в течение 2016 года. Изменения не планируются только в Либерце и Пардубице, где цены на билеты остаются неизменными с августа 2016 года. В Злине стоимость билетов на общественный транспорт не изменяется уже 5 лет.

Источник: Denik.cz