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Руководство легендарной компании Baťa возвращается в Чехию после 78 лет эмиграции

Руководство легендарной компании Baťa возвращается в Чехию после 78 лет эмиграции

Vladislava M 95 0
Руководство крупнейшего производителя обуви в мире вернется в Чехию: в Праге построят глобальное отделение Baťa.
Руководство легендарной компании Baťa возвращается в Чехию после 78 лет эмиграции

Руководство Baťa вернется в Чехию впервые с 1939 года, когда Томаш Батя младший эмигрировал от нацистов в Канаду. 

Правнук основателя обувной империи Baťa Томас Арчер Батя принял решение выстроить в Праге глобальное отделение, которое будет управлять маркетингом Baťa в 76 странах, где представлен бренд.

Фирма Baťa ежегодно продает около 220 млн пар обуви и входит в пятерку крупнейших производителей обуви в мире.В прошлом году оборот Baťa достиг трех миллиардов долларов, т.е. 77 млрд крон.

 

Источник: Seznam.cz

 

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Темы
обувь компании магазины Чехия
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