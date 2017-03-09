Руководство легендарной компании Baťa возвращается в Чехию после 78 лет эмиграции

Руководство крупнейшего производителя обуви в мире вернется в Чехию: в Праге построят глобальное отделение Baťa.

Руководство Baťa вернется в Чехию впервые с 1939 года, когда Томаш Батя младший эмигрировал от нацистов в Канаду.

Правнук основателя обувной империи Baťa Томас Арчер Батя принял решение выстроить в Праге глобальное отделение, которое будет управлять маркетингом Baťa в 76 странах, где представлен бренд.

Фирма Baťa ежегодно продает около 220 млн пар обуви и входит в пятерку крупнейших производителей обуви в мире.В прошлом году оборот Baťa достиг трех миллиардов долларов, т.е. 77 млрд крон.

Baťa se vrací do Česka! Thomas Archer Bata do Prahy přesouvá všechny globální obchodní aktivity obuvnického impéria. Víc v aktuálním Forbesu pic.twitter.com/Vds8rAaNs5 — Forbes Česko (@ForbesCesko) 8 марта 2017 г.

Источник: Seznam.cz