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Рост цен на продукты в Чехии превзошел все ожидания

Рост цен на продукты в Чехии превзошел все ожидания

artyommm 181 0
Уровень инфляции в Чехии феврале составил 2,5%, в то время как Чешский Нацбанк прогнозировал 2,1%.
Рост цен на продукты в Чехии превзошел все ожидания

После долгой стагнации цены в Чехии продолжают расти уже пятый месяц. В феврале уровень инфляции достиг 2,5% (на 0,3% больше, чем в январе), что соответствует целям Центрального Банка (он прогнозировал 2,1%). Это важно для окончания валютных интервенций, так как инфляция более 2% является ключевым условием завершения искусственного ослабления кроны. 

Сейчас цены растут быстрее, чем ноябре 2012 года.  Больше всего подорожали продукты и топливо. На подорожание продуктов повлиял в первую очередь неурожай овощей на юге Европы, связанный с морозной погодой. Из-за этого овощи подорожали на 17,3% в межгодовом сравнении. Экономист Коммерческого банка Виктор Цейсел считает, что продукты в Чехии сейчас стоят дороже всего в истории страны.

Экономисты говорят, что интервенции могут завершиться в апреле или мае текущего года. По прогнозам экспертов, в марте инфляция в Чехии достигнет 2,8%, и только во втором полугодии она начнет возвращаться к отметке 2%. 

Источник: aktualne.cz

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Темы
продукты инфляция банки Чешская крона
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