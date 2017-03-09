Рост цен на продукты в Чехии превзошел все ожидания

Уровень инфляции в Чехии феврале составил 2,5%, в то время как Чешский Нацбанк прогнозировал 2,1%.

После долгой стагнации цены в Чехии продолжают расти уже пятый месяц. В феврале уровень инфляции достиг 2,5% (на 0,3% больше, чем в январе), что соответствует целям Центрального Банка (он прогнозировал 2,1%). Это важно для окончания валютных интервенций, так как инфляция более 2% является ключевым условием завершения искусственного ослабления кроны.

Сейчас цены растут быстрее, чем ноябре 2012 года. Больше всего подорожали продукты и топливо. На подорожание продуктов повлиял в первую очередь неурожай овощей на юге Европы, связанный с морозной погодой. Из-за этого овощи подорожали на 17,3% в межгодовом сравнении. Экономист Коммерческого банка Виктор Цейсел считает, что продукты в Чехии сейчас стоят дороже всего в истории страны.

Экономисты говорят, что интервенции могут завершиться в апреле или мае текущего года. По прогнозам экспертов, в марте инфляция в Чехии достигнет 2,8%, и только во втором полугодии она начнет возвращаться к отметке 2%.

Источник: aktualne.cz