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Жители Праги жалуются на Airbnb: В маленькую квартиру набивается до 15 человек

Жители Праги жалуются на Airbnb: В маленькую квартиру набивается до 15 человек

Vladislava M 880 0
Многие туристы в Праге предпочитают номерам в отелях аренду квартир через такие сервисы, как Airbnb. Но это не нравится местным жителям, поэтому Прага рассматривает вопрос об ограничении этого сектора экономики совместного потребления.
Жители Праги жалуются на Airbnb: В маленькую квартиру набивается до 15 человек

Туристы, снимающие квартиры в центре Праги через Airbnb, начали доставлять неудобства постоянным жителям домов. Соседи жалуются, что спокойствие в их подъезде нарушено.

«В нашем доме есть одна или две квартиры, где по выходным живут пьяные датчане или немцы. В одну маленькую квартиру набивается одновременно до 15 человек! Они тратят много воды и переполняют пепельницы», – говорит юрист Иван Солил.

На мартовском заседании представительства Солил, который является местным советником от Чешской социал-демократической партии, описал свой опыт жизни в доме, где сдают квартиры в краткосрочную аренду в Праге. В центре столицы таких примеров можно привести намного больше.

Некоторые европейские города уже ввели органичения на Airbnb, чтобы помешать его негативным последствиям. Прага пока не пришла к такому решению. На данный момент город обрабатывает исследование, которое должно точно сказать, сколько квартир в Праге сдается в краткосрочную аренду. В документе должны отразить и влияние феномена Airbnb на цены на аренду квартир в Праге.

«Упомянутый способ сдачи квартир – одна из серьезных причин, по которым растут цены на квартиры в Праге. Особенно в центре», – заявил пражский представитель Матей Стропницки, который занимается данной проблематикой.

«Город также лишается большой суммы денег на туристическом налоге, который Прага взимает с гостей отелей», – добавил Стропницки.

С учетом того, что в прошлом году Прагу посетило примерно 7 млн человек, город мог бы получить на туристическом налоге больше 140 млн крон. К примеру, в Амстердаме уже ввели ограничение, согласно которому сдавать свою квартиру через Airbnb можно максимум на 60 дней в году.

По мнению заместителя старосты Праги 1 Даниэля Годека, нельзя принять никакие ограничения без изменений в законодательстве: как и в случае с запретом сегвеев.

Вместе с коллегой по партии Солилом Годек представил проект, согласно которому решение о краткосрочной аренде в доме принимало бы сообщество владельцев квартир. Они могли бы запрещать или ограничивать такую аренду.

Компания Airbnb выступила против ограничений в других странах. По ее мнению, сервис привлекает в города людей, которые не хотят жить в отелях, и от этого каждый город получает выгоду. Тем не менее, Прага воспринимает краткосрочную аренду, скорее, как предпринимательство, не отвечающее условиям закона.

Источник: Denik.cz

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аренда недвижимости Прага Туризм
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