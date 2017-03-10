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В Чехии снова изменилась средняя зарплата

В Чехии снова изменилась средняя зарплата

Vladislava M 378 0
Средняя зарплата в Чехии за четвертый квартал 2016 года выросла до 29 320 крон, т.е. на 4,2%. Медиана зарплат выросла на 6%.
В Чехии снова изменилась средняя зарплата

В среднем чехи стали получать почти 30 тысяч крон. Об этом сообщило Чешское статистическое управление. За последний квартал 2016 года средние зарплаты в Чехии выросли по сравнению с прошлым годом на 4,2%, или до 29 320 крон.

На реальный рост зарплат отрицательно повлияла растущая инфляция. Потребительские цены за последний квартал 2016 года выросли на 1,4%. Поэтому реальная зарплата за вычетом инфляции поднялась только на 2,8%.

Подобного развития экономики ожидают и в 2017 году. Давление на рост зарплат растет, так как без работы остается все меньше чехов. В феврале безработица в стране упала до 5,1%, но растущая инфляция также будет тормозить рост зарплат. Только в феврале потребительские цены поднялись на 2,5%.

«Безработица в Чехии держится на настолько низком уровне, что работать может практически каждый, кто хочет. Фирмы с трудом находят новых сотрудников и боятся, что у них переманят действующих работников. Рост зарплат в такой ситуации становится логическим следствием», – говорит Павел Германски из компании PwC.

Зарплату на уровне 30 тысяч крон получает меньше половины чехов. 2/3 жителей страны не достигают такого уровня. Медиана зарплат растет быстрее средних зарплат. В 4 квартале 2016 года она выросла на 6% – до 25 061 кроны. У мужчин медиана зарплат достигла 27 372 кроны, у женщин – на 4946 крон меньше. Медиана представляет число, половина зарплат населения выше которого, а половина – ниже.

Источник: Aktualne.cz

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Темы
экономика зарплата работа Чехия
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