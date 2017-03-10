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Google запускает в Чехии свой престижный акселератор

Google запускает в Чехии свой престижный акселератор

artyommm 128 0
Избранные стартапы получат финансовую помощь в размере 50 тысяч долларов и смогут поехать на стажировку в Кремниевую долину.
Фото: pixabay.com
Google запускает в Чехии свой престижный акселератор

Уже много лет Google опекает собственный престижный акселератор Launchpad. В Чехии о нем раньше мало говорили, потому что он был доступен только в странах Латинской Америки, Азии, Африки и в рамках Европы – только в Польше и Венгрии. Теперь к европейским странам добавится и Чехия.

Стартапы из этих стран могут подавать заявки до 24 апреля. Затем избранных пригласят на онлайн собеседование, а лучшие поступят на престижную программу, в которую входит двухнедельная стажировка в центральном офисе Google в Кремниевой долине. Там пройдут встречи с передовыми программистами, дизайнерами и маркетологами и непрерывный менторинг. Затем последует 6-месячная программа.

Избранные стартапы получат финансовую помощь в размере 50 тысяч долларов, которая не предполагает продажи акций фирмы, безвозмездную PR-поддержку и кредит на продукты Google. Жестких критериев отбора стартапов не будет, но, тем не менее, больше шансов у проектов на фазе разработки или начальной стадии после запуска – с продуктом, который хочется продвинуть.

В рамках Европы, а именно – Польши, Венгрии и теперь еще и Чехии, еще 10 дополнительных стартапов могут рассчитывать на 6-месячный интенсивный курс подготовки в варшавском Google Campus. Там начинающие компании смогут воспользоваться помощью менторов и получить базу для работы. Цель программы – начать генерировать прибыль, повысить количество клиентов и расширить область оказания услуг за рубеж.

Источник: czechcrunch.cz

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IT Чехия стартапы
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