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Чешский министр финансов Бабиш отчитался о своих доходах

Чешский министр финансов Бабиш отчитался о своих доходах

Vladislava M 408 0
Две аудиторские компании, у которых Бабиш заказал провести проверку своих доходов за 20 лет, представили результаты исследований.
Чешский министр финансов Бабиш отчитался о своих доходах

Вице-премьер и министр финансов ЧР Андрей Бабиш представил результаты проверок аудиторских фирм EY и PWC, которые изучали его доходы почти за 20 лет. Обе компании подтвердили, что с 1996 по 2015 год Бабиш заработал 2,4 млрд крон.

Министр финансов решил провести проверку своих доходов в связи с тем, что его критиковали за покупку облигаций концерна Agrofert, который принадлежал ему до февраля. Бабиш приобрел облигации в кронах на сумму 1,5 млрд крон. Портал Echo24 выразил сомнение в том, что доходов министра хватило бы на покупку облигаций. Министр отвергал все сомнения и жестко критиковал журналистов за их вопросы, не стесняясь в выражениях. После того как премьер-министр Богуслав Соботка в нецензурной форме обвинил Бабиша в том, что он обманул государство, использовав последний момент, чтобы купить облигации без уплаты налогов, министр решил раздать все деньги с облигаций на благотворительность.

Чешскому телевидению Бабиш сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что у него было достаточно собственных денег для покупки облигаций. Однако компании EY и Pricewaterhouse Coopers подчеркнули, что их сообщения о доходах Бабиша не представляют аудит по международным стандартам.

Авторы исследований заявили, что проверка была проведена с целью показать, что у Бабиша было достаточно денег для покупки облигаций Agrofert на сумму 1,5 млрд крон. Из сообщений аудиторских фирм следует, что до 2013 года, когда облигации были приобретены, чистые доходы Андрея Бабиша превысили 1,8 млрд крон.

Также компании подтвердили, что Бабиш оплатил покупку облигаций со своего счета – и процент с них был приписан также на его счет.

Критикующие Бабиша политики считают, что проведенные проверки не доказывают, были ли у министра в определенный момент средства в достаточном количестве. По их мнению, чтобы нужно это узнать, нужно провести другое расследование.

Источник: ČT24

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