Прага ополчилась на Airbnb: бюджет недополучает десятки миллионов крон

Мэр Праги Адриана Крначова считает, что компания Airbnb должна платить налоги и участвовать в обновлении инфраструктуры чешской столицы.

В прошлом году в бюджет Праги поступило почти 280 млн крон в виде комиссий от туристов и других постояльцев гостиниц. Чиновники считают, что еще десятки миллионов крон столица недополучает из-за сервиса Airbnb, который позволяет людям заселяться в частные квартиры. В пражском магистрате решили заняться этим вопросом. Создана рабочая группа, которая продумает пути взимания налога и с Airbnb.

Отели в Праге взимают с постояльцев два вида налогов: один – 15 крон с человека, второй – 5 крон с каждого койко-места в день. Сколько именно человек в Чехии пользуется сервисом Airbnb, калифорнийская компания не сообщает. Тем не менее, магистрат считает, что каждый третий турист в чешской столице останавливается в частном жилье. Если это действительно так, то городской бюджет теряет более 100 млн крон в виде неуплаченных налогов.

В магистрате считают, что с туристов, которые платят деньги за проживание в частных квартирах, также должен взиматься налог. Но вот проверить факт проживания сложно. Арендодатели на Airbnb могут не указывать фамилии, а точный адрес дома можно узнать только после оплаты. Более подробную информацию, включая список гостей, также нельзя получить просто так. Американская компания не делится этими данными с пражской мэрией, в отличие от гостиниц.

Мэр Адриана Крначова заявила: «Деньги от налогов за проживание в Праге идут на обновление инфраструктуры, которой пользуются и туристы. Мы хотим, чтобы в этом участвовали и такие сервисы, как Airbnb». Тем не менее, чешской столице придется дождаться закона о совместном потреблении, который коснется также и Uber. Над текстом закона сейчас работают чешские министерства и бизнес-партнеры.

В Вене уже придумали, как бороться с неплательщиками налога. С февраля там действует закон, согласно которому владельцы квартир, предоставляющие жилье туристам, должны зарегистрироваться в мэрии для уплаты налога. Кроме того они должны предоставлять информацию о своих гостях.

Также в Вене разработали программное обеспечение, которое получает данные непосредственно с сервиса. На их основании в сентябре будут проходить проверки. Если будет выявлена квартира, представленная на Airbnb и не зарегистрированная в венской мэрии, ее владелец получит штраф до 2 100 евро.

Источник: idnes.cz