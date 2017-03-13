Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 8 °C
Чехи доверяют евро больше, чем собственной кроне

Чехи доверяют евро больше, чем собственной кроне

artyommm 26 0
Жителей Чехии опросили, какую валюту они бы выбрали для инвестиций.
Фото: Фотосток pixabay.com
Чехи доверяют евро больше, чем собственной кроне

Агентство Ipsos провело исследование по заказу компании TopForex. Выяснилось, что чехи больше всего доверяют евро. Чешская крона заняла третье место в рейтинге народного доверия, второе – швейцарский франк. Жители Чехии не только больше всего доверяют евро, но и готовы выбрать его в качестве инвестиционной валюты.

Евро доверяет треть опрошенных чехов, швейцарскому франку – 22%, чешской кроне – 21%. Инвестировать в евро готовы 12% респондентов, в доллар США – 7%. При этом инвестициями в иностранные валюты интересуется только каждый четвертый опрошенный человек.

В рамках опроса также удалось узнать, какой валютой жители Чехии предпочитают расплачиваться за границей. Чехи по-прежнему оказались консерваторами в этом вопросе: большинство платит наличными в иностранной валюте, а деньги обменивает заранее, перед поездкой. Чаще всего за рубежом чехи рассчитываются в евро, которыми пользуются 97% опрошенных, выезжающих за пределы страны.

Банковским картам для расчетов за границей доверяет небольшой процент респондентов. Пластиковыми платежными средствами за рубежом пользуется только 31% опрошенных, остальные предпочитают платить наличными. Более 2/3 респондентов обменивает кроны на иностранную валюту в обменных пунктах в Чешской Республике. Только 12% респондентов меняют деньги в банках, 7% – в банкоматах за границей.

В исследовании приняли участие 525 человек из Чехии, которые хотя бы раз в году выезжают за границу.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
Евро Опрос общественного мнения Чешская крона инвестиции
Читайте
по теме 
Аналитики поделились прогнозом по курсу кроны к евро в 2017 году
28.12.2016 16:28 Экономика
Аналитики поделились прогнозом по курсу кроны к евро в 2017 году
2666 0
Переводы в евро со следующего года будут совершаться моментально – даже в выходные
30.11.2016 16:13 Экономика
Переводы в евро со следующего года будут совершаться моментально – даже в выходные
1221 0
Прогноз: Курс доллара в Чехии сравняется с евро
23.11.2016 11:50 Экономика
Прогноз: Курс доллара в Чехии сравняется с евро
1903 0
Курс кроны может ощутимо укрепиться уже следующей осенью
03.11.2016 10:24 Экономика
Курс кроны может ощутимо укрепиться уже следующей осенью
1591 0
Последние новости:
13
марта
В пражской больнице произошла утечка опасного химического вещества
13.03.2017 14:14 Общество
В пражской больнице произошла утечка опасного химического вещества
33 0
На пражском Жижкове установили фальшивый игровой автомат
13.03.2017 13:43 Общество
На пражском Жижкове установили фальшивый игровой автомат
110 0
Андрей Мерзликин в Праге: «Сегодня был полный зал, я был приятно поражен»
13.03.2017 13:36 Интервью
Андрей Мерзликин в Праге: «Сегодня был полный зал, я был приятно поражен»
85 0
Чехословацкие эмигранты после брекзита хотят вернуть чешский паспорт
13.03.2017 11:50 Общество
Чехословацкие эмигранты после брекзита хотят вернуть чешский паспорт
371 0
В Германии водителей с низкой зарплатой штрафуют на 2 500 евро
13.03.2017 10:38 Общество
В Германии водителей с низкой зарплатой штрафуют на 2 500 евро
399 0
Режиссер Максим Диденко в Праге: «Я обращаю свое творчество ко всем жителям Земли»
13.03.2017 09:13 Интервью
Режиссер Максим Диденко в Праге: «Я обращаю свое творчество ко всем жителям Земли»
133 0
Хакеры раскрыли организатора пророссийских акций в Чехии
13.03.2017 09:09 Политика
Хакеры раскрыли организатора пророссийских акций в Чехии
852 0
Прага готовит 20 новых трамвайных маршрутов
13.03.2017 08:18 Общество
Прага готовит 20 новых трамвайных маршрутов
408 0
В Праге началась «Неделя мозга»: бесплатные лекции на актуальные темы
13.03.2017 07:54 Общество
В Праге началась «Неделя мозга»: бесплатные лекции на актуальные темы
516 0
12
марта
Прага ополчилась на Airbnb: бюджет недополучает десятки миллионов крон
12.03.2017 15:20 Экономика
Прага ополчилась на Airbnb: бюджет недополучает десятки миллионов крон
946 0



Мобильная версия