Чехи доверяют евро больше, чем собственной кроне

Жителей Чехии опросили, какую валюту они бы выбрали для инвестиций.

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Агентство Ipsos провело исследование по заказу компании TopForex. Выяснилось, что чехи больше всего доверяют евро. Чешская крона заняла третье место в рейтинге народного доверия, второе – швейцарский франк. Жители Чехии не только больше всего доверяют евро, но и готовы выбрать его в качестве инвестиционной валюты.

Евро доверяет треть опрошенных чехов, швейцарскому франку – 22%, чешской кроне – 21%. Инвестировать в евро готовы 12% респондентов, в доллар США – 7%. При этом инвестициями в иностранные валюты интересуется только каждый четвертый опрошенный человек.

В рамках опроса также удалось узнать, какой валютой жители Чехии предпочитают расплачиваться за границей. Чехи по-прежнему оказались консерваторами в этом вопросе: большинство платит наличными в иностранной валюте, а деньги обменивает заранее, перед поездкой. Чаще всего за рубежом чехи рассчитываются в евро, которыми пользуются 97% опрошенных, выезжающих за пределы страны.

Банковским картам для расчетов за границей доверяет небольшой процент респондентов. Пластиковыми платежными средствами за рубежом пользуется только 31% опрошенных, остальные предпочитают платить наличными. Более 2/3 респондентов обменивает кроны на иностранную валюту в обменных пунктах в Чешской Республике. Только 12% респондентов меняют деньги в банках, 7% – в банкоматах за границей.

В исследовании приняли участие 525 человек из Чехии, которые хотя бы раз в году выезжают за границу.

Источник: ihned.cz