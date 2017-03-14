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Эксперты сделали прогноз ситуации на рынке труда в Чехии на ближайшее время

Эксперты сделали прогноз ситуации на рынке труда в Чехии на ближайшее время

artyommm 410 0
Компания Manpower регулярно проводит исследование среди частных и государственных компаний, чтобы прогнозировать развитие событий на рынке труда.
Фото: фотосток pixabay
Эксперты сделали прогноз ситуации на рынке труда в Чехии на ближайшее время

Во втором квартале текущего года работодатели в Чехии ориентированы на прием новых сотрудников, а не на увольнение уже работающих. 8% опрошенных компаний собираются расширить штат, 2% – сократить. Компания Manpower проводит регулярное прогнозирование рынка труда, опрашивая 750 работодателей в частном и государственном секторе ЧР. 

86% компаний не собираются никак изменять численность сотрудников, 4% – не определились. В предыдущем квартале 6% фирм говорили о приеме новых сотрудников, 5% – о сокращении штата. 

«Уровень безработицы в Чехии сейчас самый низкий в Европе. Спрос на сотрудников значительно превышает предложение, и в крупных городах и промышленных областях наблюдается критический дефицит подходящих кадров», – говорит генеральный директор ManpowerGroup в Чехии и Словакии. Прогноз на второй квартал 2017 года самый оптимистичный из всех, что компания делала с момента начала исследований в 2008 году.

Рынок труда в Чехии теперь испытывает дефицит не только специалистов в технических областях, но и рабочих, а также складских работников. В следующем квартале ожидается, что больше всего набирать новых сотрудников будут крупные компании. Расширение штата прогнозируют в фирмах, занятых в области транспорта, складских услуг и строительства. Сокращение рабочей силы прогнозируется в сельском хозяйстве, охотничьем деле, лесном хозяйстве и рыболовстве.

Источник: ceskenoviny.cz

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безработица Чехия работа компании
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