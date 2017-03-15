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Чешский Нацбанк получит законные полномочия ужесточать выдачу ипотек

Чешский Нацбанк получит законные полномочия ужесточать выдачу ипотек

artyommm 175 0
Парламент одобрил поправку в законе, которая наделит ЧНБ законными полномочиями ограничивать выдачу ипотек банками в Чехии.
Чешский Нацбанк получит законные полномочия ужесточать выдачу ипотек

Парламент одобрил поправку в законе, которая позволит Чешскому Нацбанку диктовать условия выдачи кредитов на жилье. Ранее постановления Центрального банка носили рекомендательный характер. По словам главы ЧНБ Йиржи Руснока, объем выданных ипотек вышел за пределы 1,2 трлн крон, а это влечет за собой риск.

Нацбанк может получить законное право определять условия жилищного кредитования и влиять на доступность ипотек в Чехии. Если это произойдет, то изменятся правила для заемщиков по сумме кредита по отношению к стоимости жилья, по необходимому уровню годового дохода и ежемесячным платежам. Глава Нацбанка допускает, что из этих правил можно будет делать исключения, если погашению кредита не будут угрожать никакие риски.

Он также считает, что поправка в законе сможет привнести большую стабильность в сложные периоды. В прошлом году объем выданных ипотек достиг 1,2 трлн крон, и потенциальные риски для финансового сектора и людей выросли. В некоторых случаях погашение кредита может оказаться под вопросом. Глава ЧНБ отметил, что при перегреве рынка ипотечного кредитования, Центральный банк готов ужесточать условия предоставления кредитов на жилье. 

Источник: ihned.cz

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Темы
ипотеки банки Парламент ЧР законопроект
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