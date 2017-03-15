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Чешских бизнесменов ожидает еще сильнейший удар, чем EET

Чешских бизнесменов ожидает еще сильнейший удар, чем EET

artyommm 107 0
В мае 2018 года вступит в силу закон об охране персональных данных, общий для всего Евросоюза.
Чешских бизнесменов ожидает еще сильнейший удар, чем EET

Чешским учреждениям и компаниям станет сложнее работать. Согласно принятой директиве ЕС, должна повыситься охрана персональных данных сотрудников и клиентов. Закон вступит в силу в мае 2018 года. 

Специалисты говорят, что компаниям нужно начать подготовку уже сейчас, чтобы соответствовать новым нормам и избежать высоких штрафов (выше 0,5 млрд крон). Одним из существенных новшеств станет обязанность для компаний нанимать на работу специалиста по охране данных. Для них в чешских фирмах и учреждениях откроется несколько тысяч вакансий.

В ближайшее время охрана частной информации жителей Чехии повысится. Компании не смогут использовать личные данные людей для рассылки рекламных материалов. Утечка персональной информации может стать основанием для штрафов. Появится новая бизнес-сфера для юристов и IT-компаний.

Оплачивать все это компании будут из своего кармана. Нововведение коснется не только фирм, но и госучреждений, региональных администраций, школ, больниц и других организаций. Для многих компаний новые правила станут еще большим ударом, чем электронный учет выручки ЕЕТ. Расходы на более безопасное хранение данных, по оценкам специалистов, могут достигать сотен миллионов крон – для банков или мобильных операторов; меньшим компаниям это обойдется в десятки или даже сотни тысяч крон.

Чехия должна будет принять свой закон в соответствии с европейской директивой после выборов в октябре. 

Источник: ihned.cz

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Темы
EET законы Евросоюз
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