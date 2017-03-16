Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 10 °C
В прошлом году инвесторы раскупали чешские компании как пирожки

В прошлом году инвесторы раскупали чешские компании как пирожки

artyommm 283 0
Инвесторов в Чехии не испугали даже высокие цены на фирмы.
Фото: pixabay.com
В прошлом году инвесторы раскупали чешские компании как пирожки

В прошлом году на чешском рынке было проведено рекордное количество операций по слиянию и аквизиции компаний. Объем трансакций в Чехии вырос почти на 40%. Вместе с Польшей она стала лидером по этому показателю в Центральной и Восточной Европе. Инвесторов не испугали даже высокие цены, которые чехи назначали за свои компании.

Эксперты консалтинговой компании EY рассказывают, что стандартный счет на продажу компании в 13 раз превышал ее годовую прибыль, и это намного больше, чем в соседних странах региона.

«Раньше считалось стандартным покупать фирму за сумму, в 5 раз превышающую ее годовую прибыль. Нынешние оценки мы считаем очень высокими, хотя отчасти это можно считать премией за стабильность местной политической и макроэкономической сцены», – говорит консультант по аквизициям из компании EY Михал Грмо.

За рекордно высокие суммы приобретали компании в Чехии японцы. Пивоваренная группа компаний Asahi заплатила за «пльзенское пиво» 15-кратную годовой прибыли сумму.

В EY считают, что за последние 3-4 года чешские фирмы подорожали на десятки процентов. С каждым годом стоимость компаний повышается на их годовую прибыль. В соседних с Чехией странах, Польшей и Венгрией, аквизиции обходятся дешевле: инвестор платит за компанию суммы, кратные 11 или 12 годовой прибыли. Инвесторы в Польше чувствительны к ценам, но политическая ситуация там более сложная, чем в ЧР.

Количество трансакций в Чехии выросло за год почти наполовину и составило 288, что позволяет республике считаться лидером в регионе. Эксперты EY говорят, что это объясняется хорошей экономической ситуацией и доступным финансированием, подкрепленным слабой чешской кроной. Свою роль сыграл и интерес иностранных игроков: чаще всего компании в Чехии покупали инвесторы с центральным офисом в Великобритании, Германии или Китае. 

Самыми востребованными были компании в сфере IT, строительства и финансовых услуг. Более осторожными инвесторы были при выборе фирм в области телекоммуникаций, медиа и пищевой промышленности. В целом рынок слияний и аквизиций в регионе Центральной и Восточной Европы в прошлом году сократился на 9% до 1 165 трансакций. По денежному объему рынок, наоборот, увеличился на 11% до 48 млрд долларов.

Источник: e15.cz

Рассказать всем:
Темы
инвестиции Чехия компании
Читайте
по теме 
Чешская сеть бистро за несколько часов собрала рекордную сумму через краудфандинг
16.03.2017 12:10 Экономика
Чешская сеть бистро за несколько часов собрала рекордную сумму через краудфандинг
41 0
В Чехии стартапам предлагают поддержку на 13 млн крон
16.03.2017 11:26 Экономика
В Чехии стартапам предлагают поддержку на 13 млн крон
60 0
Чехи доверяют евро больше, чем собственной кроне
13.03.2017 14:22 Экономика
Чехи доверяют евро больше, чем собственной кроне
971 0
Куда вкладывают деньги богатые жители Чехии
03.03.2017 11:56 Экономика
Куда вкладывают деньги богатые жители Чехии
2773 0
Последние новости:
16
марта
Чешская сеть бистро за несколько часов собрала рекордную сумму через краудфандинг
16.03.2017 12:10 Экономика
Чешская сеть бистро за несколько часов собрала рекордную сумму через краудфандинг
41 0
В Чехии стартапам предлагают поддержку на 13 млн крон
16.03.2017 11:26 Экономика
В Чехии стартапам предлагают поддержку на 13 млн крон
60 0
Впервые в истории Чехии генералом станет женщина
16.03.2017 10:16 Общество
Впервые в истории Чехии генералом станет женщина
134 0
15
марта
Водители рейсовых автобусов в Чехии собираются бастовать
15.03.2017 14:48 Общество
Водители рейсовых автобусов в Чехии собираются бастовать
646 0
Чехия удивит электросамолетом на Всемирной выставке 2017 в Астане
15.03.2017 14:01 Общество
Чехия удивит электросамолетом на Всемирной выставке 2017 в Астане
484 0
Чехи впервые изменили свои пивные предпочтения
15.03.2017 13:56 Общество
Чехи впервые изменили свои пивные предпочтения
606 0
Пара посетителей ТЦ в Праге подобрала чужой кошелек и теперь сядет в тюрьму
15.03.2017 12:10 Общество
Пара посетителей ТЦ в Праге подобрала чужой кошелек и теперь сядет в тюрьму
2173 1
В ближайшие дни в Праге начнется Неделя моды
15.03.2017 11:34 Культура
В ближайшие дни в Праге начнется Неделя моды
478 0
Чешских бизнесменов ожидает еще сильнейший удар, чем EET
15.03.2017 10:26 Экономика
Чешских бизнесменов ожидает еще сильнейший удар, чем EET
2067 0
В Вене задержали чеха с полным чемоданом редких рептилий
15.03.2017 10:23 Общество
В Вене задержали чеха с полным чемоданом редких рептилий
370 0



Мобильная версия