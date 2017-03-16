В прошлом году инвесторы раскупали чешские компании как пирожки

Инвесторов в Чехии не испугали даже высокие цены на фирмы.

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В прошлом году на чешском рынке было проведено рекордное количество операций по слиянию и аквизиции компаний. Объем трансакций в Чехии вырос почти на 40%. Вместе с Польшей она стала лидером по этому показателю в Центральной и Восточной Европе. Инвесторов не испугали даже высокие цены, которые чехи назначали за свои компании.

Эксперты консалтинговой компании EY рассказывают, что стандартный счет на продажу компании в 13 раз превышал ее годовую прибыль, и это намного больше, чем в соседних странах региона.

«Раньше считалось стандартным покупать фирму за сумму, в 5 раз превышающую ее годовую прибыль. Нынешние оценки мы считаем очень высокими, хотя отчасти это можно считать премией за стабильность местной политической и макроэкономической сцены», – говорит консультант по аквизициям из компании EY Михал Грмо.



За рекордно высокие суммы приобретали компании в Чехии японцы. Пивоваренная группа компаний Asahi заплатила за «пльзенское пиво» 15-кратную годовой прибыли сумму.

В EY считают, что за последние 3-4 года чешские фирмы подорожали на десятки процентов. С каждым годом стоимость компаний повышается на их годовую прибыль. В соседних с Чехией странах, Польшей и Венгрией, аквизиции обходятся дешевле: инвестор платит за компанию суммы, кратные 11 или 12 годовой прибыли. Инвесторы в Польше чувствительны к ценам, но политическая ситуация там более сложная, чем в ЧР.

Количество трансакций в Чехии выросло за год почти наполовину и составило 288, что позволяет республике считаться лидером в регионе. Эксперты EY говорят, что это объясняется хорошей экономической ситуацией и доступным финансированием, подкрепленным слабой чешской кроной. Свою роль сыграл и интерес иностранных игроков: чаще всего компании в Чехии покупали инвесторы с центральным офисом в Великобритании, Германии или Китае.

Самыми востребованными были компании в сфере IT, строительства и финансовых услуг. Более осторожными инвесторы были при выборе фирм в области телекоммуникаций, медиа и пищевой промышленности. В целом рынок слияний и аквизиций в регионе Центральной и Восточной Европы в прошлом году сократился на 9% до 1 165 трансакций. По денежному объему рынок, наоборот, увеличился на 11% до 48 млрд долларов.

Источник: e15.cz