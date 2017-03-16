В Чехии стартапам предлагают поддержку на 13 млн крон

Агентство CzechInvest объявило о запуске новой программы CzechStarter, в рамках которой новые компании смогут воспользоваться тренингами и консультациями со специалистами из разных областей, а также съездить на стажировку в Силиконовую долину.

Агентство CzechInvest запускает программу CzechStarter для стартапов в Чехии. Начинающие проекты смогут получить советы от опытных менторов в области маркетинга, менеджмента и управления компаниями, а также получить практический опыт с использованием своего продукта или услуги на рынке.

Тренинг будет длиться 7 месяцев, и самых успешных на две недели отправят на стажировку в Силиконовую долина в США, где их будут ожидать офисы, менторинг, мастер-классы и встречи с потенциальными партнерами на нетворкинговых мероприятиях. Программа покрывает существенную часть расходов на поездку и перевод промо-материалов (от 75 до 100%).

Генеральный директор CzechInvest Карел Кучера сообщил, что CzechStarter является продолжением программы CzechEkoSystem, которая помогла более чем сотне чешских фирм начать свой бизнес. Опытные бизнесмены поделятся с отдельными стратапами своими ноу-хау, чтобы помочь им монетизировать продукты. Лучшие отправятся в мировой центр инноваций в Силиконовую долину.

Бюджет CzechStarter для стартапов составляет 13,1 млн крон, каждый из участников сможет получить поддержку на сумму более 500 тысяч крон. На базовом этапе программа покроет 85% расходов начинающих компаний. В целом CzechStarter собирается поддержать до 25 стартапов.

На базовом этапе менторы будут помогать избранным стартапам с преодолением начальных трудностей с развитием бизнеса и улучшением работы компании. В течение 7 месяцев компании смогут использовать до 150 часов менторинга по своим индивидуальным вопросам.

Подробности, условия и правила участия в новой программе CzechStarter агентство CzechInvest будет сообщать на мероприятиях Start-up SHOW, которые пройдут во многих регионах Чехии с марта по апрель. Там же можно будет услышать истории компаний, которые воспользовались подобной поддержкой. В Праге Start-up SHOW состоится 30 марта. Подавать заявки на участие в программе можно с 15 по 30 апреля 2017 года.

Более подробная информация на сайте программы