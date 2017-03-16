Чешская сеть бистро за несколько часов собрала рекордную сумму через краудфандинг

Спустя всего несколько часов после запуска кампании по сбору средств на краудфандинговой платформе в развитие чешской сети бистро пожелали инвестировать 4 десятка человек.

И хотя транснациональные сети ресторанов продолжают оказывать давление на небольшие бренды в Чехии, последние не только умудряются выживать, но и даже расти. Так, например, пражская сеть Sushi Time за несколько часов собрала 850 тысяч крон на краудфандинговой платформе Fundlift.

Всего Sushi Time хочет собрать 4 млн крон в обмен на облигации сроком на 3 года и процентной ставкой 6%. Всего через несколько часов после того, как была запущена кампания по сбору денег, нашлось 4 десятка человек, которые в целом вложили в Sushi Time 850 тысяч крон.

Sushi Time специализируется на легкой и здоровой еде в сегменте fast-casual и вдохновляется мотивами японской, вьетнамской, индонезийской и тайской кухонь. Своей целью бренд ставить привнести «развлекательную» гастрономию в обычную жизнь. Всего сеть насчитывает 6 бистро в Праге и Братиславе. В обеих столицах работает собственный интернет-магазин, диспетчерская линия и служба доставки.

В бистро Sushi Time ежемесячно обслуживается около 35 тысяч клиентов, еще 13 тысяч заказывают доставку. Существенную часть бизнеса составляет сотрудничество с компаниями (B2B). Свои продукты Sushi Time привозит таким компаниям, как Google, RegioJet, Pfizer, а также отелям Andel’s, Hilton и Intercontinental.

4 млн крон Sushi Time планирует вложить в переезд своего отделения на Соколовской улице в новый центр Rustonka. Инвестиции в новый филиал, по предварительным подсчетам, должны составить 5,4 млн крон; не менее 1,4 млн крон компания собирается внести из собственного бюджета.

В планах сети также создание абсолютно новой концепции киосков Sushi Time, которые должны будут работать, например, в торговых центрах. Первые два откроются во втором или третьем квартале этого года, причем на каждый из них нужно потратить еще 675 тысяч крон.

Источник: czechcrunch.cz