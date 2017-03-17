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Рабочие чешской «Шкоды» надолго запомнят свою апрельскую зарплату

Рабочие чешской «Шкоды» надолго запомнят свою апрельскую зарплату

artyommm 103 0
Профсоюзы рассказали, что ждет сотрудников крупнейшего в Чехии автозавода в Млада-Болеслав в следующем месяце.
Рабочие чешской «Шкоды» надолго запомнят свою апрельскую зарплату

В апреле работников чешского завода Škodа Auto ждет небывалая премия – 45 тысяч крон. Это будет самый большой бонус для сотрудников в истории компании, что свидетельствует о хорошем экономическом положении предприятия. 

Премия 45 тысяч крон получилась в результате сложения переменного бонуса 41 тыс. крон, который рассчитывается на основании экономических результатов и роста зарплатных тарифов в 2016 году, а также единовременной выплаты, о которой в прошлом году договорились профсоюзы.

По сравнению с прошлым годом на этот раз работники «Шкоды» получат на 11 тысяч крон больше. Все благодаря увеличению продаж автомобилей и прибыли, которая выросла на 37%. И это не все: сотрудники автозавода могут рассчитывать на прибавку к гарантированному бонусу. 

Общая годовая премия в 2017 году у сотрудников с полным правом на нее, включая единовременные выплаты, составит около 90 тысяч крон. Это рекордная сумма не только для компании, но и для всей Чехии в целом. Рабочий завода за месяц в среднем зарабатывает 36 тысяч крон. 

Профсоюзы решили дополнительно поддержать своих членов. Чтобы компенсировать сотрудникам, состоящим в профсоюзе, вычет 1,5% с высокой премии, было решено отменить членские взносы в апреле.

Источник: denik.cz

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Темы
зарплата профсоюз Skoda
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