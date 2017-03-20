Новый рейтинг богачей от Forbes: чешский министр «всего» на $ 100 млн отстал от Трампа

Журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых людей на планете. Петр Келлнер снова признан лидером среди чехов. Всего в списке миллиардеров оказались 6 чехов.

Фото: www.facebook.com/AndrejBabis

Журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира, и самым состоятельным чехом среди всех богачей планеты снова признан Петр Келлнер, владелец инвестиционной компании PPF. Его состояние выросло до 12,2 млрд долларов (306 млрд крон).

На втором месте оказался министр финансов Андрей Бабиш, владевший группой компаний Agrofert и состоянием более 85 млрд крон. Радован Витек, которому принадлежит группа компаний CPI, стал третьим в списке самых богатых чехов. Его состояние оценили в 60 млрд крон. Среди новичков в чешском списке оказался Даниэль Кршетински, совладелец Энергетического и промышленного холдинга.

Самым богатым человеком на планете был признан основатель Microsoft Билл Гейтс, который возглавлял рейтинг уже 18 раз. Его состояние оценивается Forbes в 86 млрд долларов. В список людей, состояние которых превысило 1 млрд долларов, вошли 2043 человека (среди них 6 чехов). В прошлом году миллиардеров было на 233 меньше.

В общемировом рейтинге Келлнер в этом году опустился с 96 места на 105. Бабиш занял 564 строчку, Витек – 939. Также в список самых богатых людей в мире вошли чехи Карел Комарек, владелец инвестиционной группы KKCG и состояния на 55 млрд крон (939-е место), и Павел Тыкач с 33 млрд долларов (1567-е место).

В целом общее состояние чехов из списка миллиардеров составляет 23,5 млрд долларов, и эта сумма за год выросла на 5,7 млрд. Этому способствовало не только то, что в список включили нового чешского миллиардера Даниэля Кршетинского, но и успешные результаты работы остальных компаний.

По информации Forbes, у группы компаний Келлнера Home Credit в прошлом году дела шли хорошо, она стала лидером на рынке в Китае и вернулась к положительным показателям в России.

Приумножил свой капитал и Бабиш, который в этом году «всего» на 100 млн долларов отстал от американского президента Дональда Трампа. Состояние последнего оценивается в 3,5 млрд долларов.

Источник: ceskenoviny.cz