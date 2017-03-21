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Чехия собирается «продавать» ВНЖ богатым мигрантам

Чехия собирается «продавать» ВНЖ богатым мигрантам

artyommm 966 0
Чешское правительство предложило упростить условия выдачи ВНЖ на 2 года для состоятельных мигрантов, готовых вложить не менее 50 млн крон в бизнес и создать хотя бы 20 рабочих мест в республике.
Чехия собирается «продавать» ВНЖ богатым мигрантам

Чехия планирует предлагать состоятельным иностранцам инвестировать 50 млн крон в бизнес и создание хотя бы 20 рабочих мест в стране. Вознаграждением за это будет выдача или продление разрешения на долгосрочное пребывание (ВНЖ). Такое предложение выпустило правительство, сейчас оно находится на предварительном рассмотрении.

Поправки в законе снизят административную нагрузку на инвесторов при въезде и проживании на территории Чешской Республики. Состоятельные иностранцы смогут сразу получить ВНЖ сроком действия на 2 года. Об этом говорится в объяснительной записке Министерства промышленности и торговли, которое является автором законопроекта.

Правительство также придумало, как предупредить злоупотребление новыми правилами. Если иностранец является членом представительства или директором компании, то в таком случае количество учредителей данной компании не должно превышать 5 человек. Акционеры (совладельцы) компании должны будут владеть хотя бы 30% акций.

Если поправку одобрят, Чехия последует примеру ряда стран Западной Европы, которые таким способом привлекают богатых мигрантов из государств вне ЕС. В мире подобным образом создают условия для приезда инвесторов в Канаде и Австралии, которые ориентированы прежде всего на богатых мигрантов из Китая.

Источник: euro.cz

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Темы
ВНЖ иммиграция деньги инвестиции бизнес
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