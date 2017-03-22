Риелторы озвучили среднюю стоимость дачи в Чехии

В Чехии растет спрос на объекты загородной недвижимости, причем не только для отдыха, но и для круглогодичного проживания.

В этом году эксперты прогнозируют рекордный спрос на покупку загородной недвижимости и дач в Чехии. В марте он уже увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Жители республики интересуются не только покупкой дач, но и арендой.

Эксперты рынка недвижимости объясняют увеличение спроса на загородную недвижимость несколькими факторами. Чехи боятся ездить за границу из-за риска террористической угрозы, а многие их них просто не хотят тратить много времени на дорогу. К тому же успехи чешской экономики позволяют населению задуматься о приобретении дополнительной недвижимости, например, за городом. Инвестиции в жилье по традиции входят в число наиболее надежных и дают уверенность в будущем.

Вместе с ростом цен на дачи повышаются и цены. В настоящее время средняя сумма сделки при покупке дома на природе составляет 977 тысяч крон (в прошлом году – около 905 тысяч). По информации банка Hypoteční banka, его клиенты приобретают дачи по цене от 750 до 1,5 млн крон. Многие готовы заплатить и больше.

Два года назад относительно высокий спрос сложился на объекты для отдыха, в которых можно жить в течение всего года. При этом стоили такие дома чаще всего в два раза дешевле, чем в городе. В этом году, как говорят риелторы, эта тенденция пошла на спад.

Эксперты сообщают, что сейчас покупатели интересуются объектами для отдыха, где смогут позволить себе не работать. Поэтому наибольшим спросом пользуются дома после реконструкции или ремонта. Такие дома можно продать прямо с мебелью и всей обстановкой, если интерьер стильный и привлекательный. Если объекту потребуется ремонт, то покупатель будет ожидать скидки.

Источник: lidovky.cz