С апреля в Чехии введут в оборот новые «стравенки»

Известная торговая сеть собирается создать сеть ресторанов, где люди смогут расплачиваться за обеды ее «стравенками».

Торговая сеть Lidl намерена выпустить на чешский рынок новый вид обеденных чеков, или по-чешски – «стравенок». Компания объявила, что при их приеме ресторанам начисляется минимальная комиссия – 2,5%, меньше в Чехии никто не предлагает. Чеки на питание от Lidl уже используют 8 тысяч сотрудников компании, а с апреля ими смогут начать пользоваться также работники Kaufland. Для них эти «стравенки» станут корпоративным бонусом.

Для реализации проекта Naše stravenka Lidl хочет создать максимально широкую сеть ресторанов, где этими чеками можно было бы расплачиваться за обеды. Как сказал генеральный директор компании Lidl Česká republika Павел Стратил, каждому ресторану, который будет принимать такую «стравенку», будет начисляться комиссия в размере всего 2,5%.

«Стравенками» пользуется около 1,3 млн чехов, которые ежегодно таким образом «проедают» 15 млрд крон. Самым выгодным вариантом чека для сотрудника и работодателя на 1 января 2017 года является «стравенка» на сумму 109 крон. При такой сумме работодатель может вычесть от налогов максимальную сумму.

По закону, работодатель может возмещать питание сотрудников в размере не более 55% от стоимости «стравенки». Если номинал «стравенки» будет составлять 109 крон, то сотруднику нужно будет доплатить 45%, или около 49 крон.

Источник: novinky.cz