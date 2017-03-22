В Чехии сложился ажиотажный спрос на ипотеки

В январе и феврале текущего года общий денежный объем выданных ипотек в Чехии оказался рекордным.

В феврале объем выданных банками Чехии ипотек достиг почти 19 млрд крон, что на 4,5 млрд крон больше, чем годом ранее, и на 1,5 млрд больше, чем месяц назад. Первые два месяца текущего года показали максимальный спрос на жилищные кредиты за всю историю. Средняя процентная ставка в феврале равнялась 1,87%, что говорит о постепенном подорожании ипотек.

И хотя рекордный 2016 год ипотечного кредитования, по прогнозам банков, в этом году превзойти не удастся, спрос на жилищные кредиты намного сильнее, чем год назад. В феврале жители Чехии получили 18,95 млрд крон по ипотекам, и это рекордный результат не только по сравнению с прошлым годом, но вообще – за всю историю ипотечного кредитования в стране. Рекордным оказался и январь, большинство банков подтверждает: ажиотажный спрос на ипотеки продержится и в текущем месяце.

С апреля, в соответствии с рекомендациями Чешского Нацбанка, банки смогут покрывать только до 90% стоимости жилья. Также им придется считаться с тем, что объем ипотек, превышающих 80% стоимости жилья, не должен составить более 15% от общего числа выданных жилищных кредитов. Спрос подогревает и то, что люди считают, что процентные ставки продолжат расти. Эксперты говорят, что ожидать их падения в любом случае не стоит.

Источник: ihned.cz