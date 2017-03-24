Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 10 °C
Кротик из чешского мультика будет завоевывать Голливуд и весь мир

Кротик из чешского мультика будет завоевывать Голливуд и весь мир

Vladislava M 39 0
Съемки новых серий про Кротика в 3D собираются перенести из Китая в США. Это часть плана по международной экспансии «кротового» бизнеса, из которого хотят сделать холдинг с продажами на миллиарды.
Фото: Кротик и Панда // Источник: PR, Little Mole
Кротик из чешского мультика будет завоевывать Голливуд и весь мир

Обладательница прав на известного мультипликационного персонажа Кротика – внучка его создателя Зденека Милера Каролина, которая выиграла борьбу за лицензию на героя в суде, – начала строить новый холдинг. Каждая фирма в нем будет заниматься отдельной областью бизнеса с детским героем. Одна компания будет заниматься интернет-магазинами, другая – лицензионными правами, третья – строительством магазинов и развлекательных центров.

На данный момент Каролина Милер владеет компаниями Little Mole и Little Mole Cartoon. Если ее планы по работе интернет-магазина и франшиз на китайском и американском рынке осуществятся, то холдинг выйдет на новый уровень продаж – на миллиарды. На данный момент годовые продажи Крота составляют десятки миллионов крон. Бизнес растет каждый год на 10-20% вместе с получением лицензий на новых рынках.

Отдельная фирма холдинга будет заниматься съемкой новых серий Кротика в 3D. Первую из 26 серий с Кротом и Пандой уже сняли в Китае. По словам предпринимательницы, права на трансляцию нового Крота покупают телеканалы со всего мира. Не исключено, что вторую серию мультфильма снимут в Америке.

Для этого Милер уже встречалась с сотрудниками студий Walt Disney и Pixar. Экспансия других отраслей бизнеса с Кротом в США планируется уже в этом году. Чтобы наладить связи, предпринимательница хотела бы полететь в Америку с Милошем Земаном, как до этого летала в Китай.

Если за границей экспансия будет проходить через продажу франшиз, то в Чехии и соседних странах предпринимательница вместе со словацким миллиардером Игорем Раттаем хочет ввести героя в развлекательные парки.

Строительство сетей «кротовых» магазинов в странах Европы будет сопровождаться открытием детских центров. В них семьи с детьми смогут не только играть, но и знакомиться со здоровым образом жизни.

Подготовка к созданию сети магазинов проходит уже около полутора лет. Приблизительно столько же пройдет до открытия первых магазинов.

 

Источник: е15.cz

Рассказать всем:
Темы
мультфильм бизнес Зденек Милер
Читайте
по теме 
Чехия поборется в этом году за кинопремию «Оскар»
25.11.2016 12:16 Культура
Чехия поборется в этом году за кинопремию «Оскар»
676 0
История популярных чешских мультфильмов
23.06.2015 18:13 Культура
История популярных чешских мультфильмов
4584 0
На Пражском Граде сегодня покажут новый мультфильм с Кротиком
17.06.2015 16:36 Культура
На Пражском Граде сегодня покажут новый мультфильм с Кротиком
1538 0
Компьютерная игра с Кротиком Зденека Миллера уже на чешском рынке
22.07.2014 09:31 Культура
Компьютерная игра с Кротиком Зденека Миллера уже на чешском рынке
1632 0
Последние новости:
24
марта
Видео: Агрессивная собака в Праге покусала хозяев и загнала их в автомобиль
24.03.2017 15:02 Общество
Видео: Агрессивная собака в Праге покусала хозяев и загнала их в автомобиль
1 0
В Чехии возникнет ассоциация разработчиков видеоигр
24.03.2017 12:59 Общество
В Чехии возникнет ассоциация разработчиков видеоигр
126 0
Чешские заведения продолжают дискриминировать иностранцев
24.03.2017 12:36 Общество
Чешские заведения продолжают дискриминировать иностранцев
516 0
В Чехии появилась новая возможность получить посылку из зарубежного магазина
24.03.2017 11:01 Общество
В Чехии появилась новая возможность получить посылку из зарубежного магазина
690 0
Чешские хирурги спасают жизни военным и детям в Ираке
24.03.2017 08:26 Общество
Чешские хирурги спасают жизни военным и детям в Ираке
170 0
23
марта
Пражский зоопарк представил новинки этого сезона
23.03.2017 15:00 Общество
Пражский зоопарк представил новинки этого сезона
878 0
Чешские замки собираются удивить туристов в новом сезоне
23.03.2017 14:51 Культура
Чешские замки собираются удивить туристов в новом сезоне
901 0
Полиция арестовала чешского миллиардера, разбогатевшего на Forex-роботах
23.03.2017 11:37 Общество
Полиция арестовала чешского миллиардера, разбогатевшего на Forex-роботах
1891 0
В Чехии нашелся покупатель самого редкого и дорогого автомобиля Ferrari
23.03.2017 11:14 Общество
В Чехии нашелся покупатель самого редкого и дорогого автомобиля Ferrari
768 0
В эти выходные Чехия перейдет на летнее время
23.03.2017 11:06 Общество
В эти выходные Чехия перейдет на летнее время
1078 0



Мобильная версия