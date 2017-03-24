Кротик из чешского мультика будет завоевывать Голливуд и весь мир

Съемки новых серий про Кротика в 3D собираются перенести из Китая в США. Это часть плана по международной экспансии «кротового» бизнеса, из которого хотят сделать холдинг с продажами на миллиарды.

Фото: Кротик и Панда // Источник: PR, Little Mole

Обладательница прав на известного мультипликационного персонажа Кротика – внучка его создателя Зденека Милера Каролина, которая выиграла борьбу за лицензию на героя в суде, – начала строить новый холдинг. Каждая фирма в нем будет заниматься отдельной областью бизнеса с детским героем. Одна компания будет заниматься интернет-магазинами, другая – лицензионными правами, третья – строительством магазинов и развлекательных центров.

На данный момент Каролина Милер владеет компаниями Little Mole и Little Mole Cartoon. Если ее планы по работе интернет-магазина и франшиз на китайском и американском рынке осуществятся, то холдинг выйдет на новый уровень продаж – на миллиарды. На данный момент годовые продажи Крота составляют десятки миллионов крон. Бизнес растет каждый год на 10-20% вместе с получением лицензий на новых рынках.

Отдельная фирма холдинга будет заниматься съемкой новых серий Кротика в 3D. Первую из 26 серий с Кротом и Пандой уже сняли в Китае. По словам предпринимательницы, права на трансляцию нового Крота покупают телеканалы со всего мира. Не исключено, что вторую серию мультфильма снимут в Америке.

Для этого Милер уже встречалась с сотрудниками студий Walt Disney и Pixar. Экспансия других отраслей бизнеса с Кротом в США планируется уже в этом году. Чтобы наладить связи, предпринимательница хотела бы полететь в Америку с Милошем Земаном, как до этого летала в Китай.

Если за границей экспансия будет проходить через продажу франшиз, то в Чехии и соседних странах предпринимательница вместе со словацким миллиардером Игорем Раттаем хочет ввести героя в развлекательные парки.

Строительство сетей «кротовых» магазинов в странах Европы будет сопровождаться открытием детских центров. В них семьи с детьми смогут не только играть, но и знакомиться со здоровым образом жизни.

Подготовка к созданию сети магазинов проходит уже около полутора лет. Приблизительно столько же пройдет до открытия первых магазинов.

Источник: е15.cz