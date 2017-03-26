Интернет-магазин «Чешских дорог» скрывает самые дешевые билеты на поезда

Пользователям нового интернет-магазина «Чешских дорог» во многих случаях не предлагают самые выгодные варианты билетов автоматически и не показывают календарь с ценами на раннее бронирование.

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Главный железнодорожный перевозчик Чехии, компания «Чешские дороги», усовершенствовала свой интернет-магазин. Перевозчик обещает, что теперь купить билеты на поезда будет проще и что в интернет-магазине можно будет найти варианты по самой низкой цене. По информации портала idnes.cz, онлайн-покупателям иногда приходится переплачивать.

Главная проблема заключается в том, что интернет-магазин не работает с так называемыми разделенными билетами, когда по определенным маршрутам выгоднее купить два билета с пересадкой вместо одного прямого.

Обычно самые дешевые билеты «Чешские дороги» предлагают между крупными городами. Если пассажир едет в маленький город, ему выгоднее купить билет до крупного города, а затем выйти раньше. Также может быть выгоднее выйти в крупном городе и купить второй билет до нужного населенного пункта.

Например, купить за день до выезда билет из Праги до Лужны у Раковника можно за 96 крон. При этом доехать на том же самом поезде до самого Раковника, который находится на 9 км дальше, стоит всего 65 крон. Разумеется, выйти раньше, на своей остановке, никто не запрещает.

То же самое происходит и с некоторыми крупными городами: например, из Праги до Усти-над-Лабем интернет-магазин предлагает билет за 119 крон (при выезде на следующий день), а до Теплице на этом же поезде можно доехать за 79 крон. Из Колина до Брно билет за день до выезда можно купить за 239 крон, а из Праги до Брно – на 20 крон дешевле.

Интернет-магазин не выдает пользователям более выгодные варианты, так как не «посылает» их до более отдаленной станции и не предлагает выходить раньше. По словам сотрудников «Чешских дорог», система работает корректно, в соответствии с действующим законодательством.

Также новый интернет-магазин не показывает клиентам календарь самых дешевых билетов, по которому они могут запланировать поездку заранее. При этом цены на билеты отличаются в зависимости от того, за сколько дней до поездки вы их покупаете. По информации самого перевозчика, самые выгодные билеты можно купить при максимально раннем бронировании.

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