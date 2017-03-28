С 1 апреля получить ипотеку в Чехии станет сложнее

Со следующего месяца банки в Чехии будут придерживаться нового постановления Чешского Нацбанка, ограничивающего выдачу ипотек.

С 1 апреля в Чехии начнут действовать новые правила выдачи ипотек. Согласно распоряжению Чешского Нацбанка, банки выдвинут условие для клиентов, по которому кредитополучатель должен будет погасить из своих сбережений не менее 20% стоимости жилья. Нацбанк опасается, что рынок недвижимости в республике «перегреется», поэтому спустя полгода условия выдачи ипотек ужесточаются.

Времена, когда получить ипотеку в Чехии мог практически каждый, окончательно уходят в прошлое. Со следующего месяца ряд клиентов не будет соответствовать более строгим критериям банков. Банки будут требовать, чтобы у потенциального кредитополучателя были накопления, причем в большем размере, чем было нужно ранее. Это значит, что, например, для покупки новой квартиры в Праге средней стоимостью 5 млн крон в ипотеку, потребуются собственные сбережения в размере более 1 млн крон. Еще год назад для получения кредита было достаточно и 500 тысяч крон.

За последние несколько лет ипотеки в Чехии рекордно подешевели, благодаря чему огромное количество человек смогло купить жилье – несмотря на то, что недвижимость существенно подорожала из-за высокого спроса. В настоящее время проблем на рынке недвижимости нет, но Центробанк опасается, что в будущем они могут появиться. Они могут наступить, если увеличится уровень безработицы, понизятся зарплаты, вырастут процентные ставки, и людям станет нечем погашать долги. Это угрожает благополучию не только простых граждан, но и самих банков.

С октября прошлого года действует постановление Чешского Нацбанка, которое рекомендует банкам не выдавать ипотеки на 100% стоимости жилья. С 1 апреля клиенты должны будут погашать из собственных сбережений как минимум 10% от стоимости жилья. Те заемщики, кто располагает 20% от стоимости жилья, смогут получить ипотеку без каких-либо ограничений. Банки сократят выдачу 90-процентных ипотек до 15% от общего количества выдаваемых кредитов (сейчас это 40%).

Источник: ihned.cz