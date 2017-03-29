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В Праге строят первый в мире дом, который поглощает смог

В Праге строят первый в мире дом, который поглощает смог

Vladislava M 790 0
Возле метро Панкрац в Праге достраивают уникальный офисный комплекс, который будет очищать воздух, как большой парк с сотнями деревьев.
Фото: PSJ INVEST
В Праге строят первый в мире дом, который поглощает смог

В начале следующего года в Праге появится новый офисный комплекс. Возле станции метро Панкрац и жилой резиденции V Tower Prague вырастет уникальный проект Main Point Pankrác с общей арендной площадью в 500 м2.

По информации инвестиционной и девелоперской компании PSJ Invest, это будет первое здание в мире, способное поглощать смог и снижать количество выбросов в атмосфере. Поэтому Main Point Pankrác претендует на престижный сертификат LEED высшей ступени Platinum.

«Специально спроектированный фасад и другие части здания, в которых использована недавно запатентованная японская технология и достижения чешских ученых, устраняют смог и вредные частицы в атмосфере. Эффект воздействия этого здания на окружающую среду можно сравнить с парком, в котором растут сотни деревьев», – рассказывает менеджер проекта PSJ Invest Якуб Йирка.

Еще одно преимущество здания Main Point Pankrác – дневное освещение. Благодаря форме здания и размещению света площадь с дневным освещением в комплексе будет в 1,5 раза больше, чем во всех остальных бизнес-центрах Праги.

«Охлаждение, проветривание и отопление будет работать так тихо, что шум от этих технологий можно будет сравнить со спокойным ночным лесом (меньше 35 децибел)», – добавляет Йирка.

Технологии здания специально продумывали так, чтобы их можно было разместить под землей, а на крыше создать парк со взрослыми деревьями.

Комплекс Main Point Pankrác будет состоять из 5 частей, объединенных двумя центрами со стеклянными панорамными лифтами. В каждой части комплекса будет по 10 этажей. На данный момент половина площадей уже арендована. Завершаются переговоры с другими претендентами на офисные площади. Наниматели смогут начать использовать здание уже в 2018 году.

Источник: ihned.cz

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Темы
недвижимость офисы инвестиции экология строительство Прага
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