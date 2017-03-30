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Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили

Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили

Vladislava M 66 0
Чехия и Словакия договорились о совместном тестировании беспилотных автомобилей и современных технологий. Первые автомобили без водителей пустят по магистрали D2 между Братиславой и Брно.
Фото: Volkswagen, беспилотный автомобиль
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили

Чехи и словаки создадут общий проект по тестированию автономных беспилотных автомобилей и других современных технологий на магистрали D2 между Братиславой и Брно. Во вторник такое решение приняли министр транспорта ЧР Дан Тёк и заместитель председателя правительства Словакии по инвестициям и информатике Петер Пеллегрини на переговорах в Праге.

«Чехия и Словакия относятся к значимым производителям автомобилей. Общую продукцию этих стран можно сравнить с крупными европейскими государствами. Поэтому мы должны сотрудничать по развитию “умной” транспортной инфраструктуры и тестировать автономные автомобили. Мы договорились подготовить общий проект, который позволил бы тестировать “умную” магистраль», – сообщил после переговоров Тёк.

Словацкий заместитель председателя ожидает, что к проекту подключатся мобильные операторы и производители автомобилей.

«Мы бы хотели открыть проект между Братиславой и Брно, а также протестировать доступное оборудование и в сотрудничестве с мобильными операторами изучить, например, проблемы при переходах от одной сети к другой», – заявил Пеллегрини.

Общая команда будет решать вопросы с финансированием проекта, а также с его организацией по времени.

По словам пресс-секретаря Министерства транспорта ЧР Томаша Нержолда, в обычном движении в Чехии пока не встретишь автономные автомобили. Но в рамках эксперимента в целях развития новых технологий это разрешено законом об условиях эксплуатации наземного транспорта. Тот, кто хочет получить разрешение на экспериментальную эксплуатацию, должен исполнить ряд требований в области безопасности.

Автомобили без водителей тестируют многие компании, среди которых – альтернативная служба такси Uber. Несколько дней назад в США произошло ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber, после которого компания временно сняла такой транспорт с эксплуатации. По информации Uber, авария произошла из-за другого автомобиля, которым управлял человек.

Источник: Novinky.cz

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Темы
Автомобили Чехия Словакия технологии
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