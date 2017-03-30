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Открылось, сколько платят сотрудникам холдинга Agrofert в Чехии

Открылось, сколько платят сотрудникам холдинга Agrofert в Чехии

Vladislava M 325 0
Чешский журнал Ekonom проанализировал зарплаты 100 фирм холдинга Agrofert, ранее принадлежавшего министру финансов Андрею Бабишу. Оказалось, что половине рабочих платят ниже среднего.
Фото: pixabay.com
Открылось, сколько платят сотрудникам холдинга Agrofert в Чехии

Журнал Ekonom проанализировал зарплаты примерно в 100 фирмах, принадлежащих холдингу Андрея Бабиша Agrofert. Холдинг принадлежал министру финансов до того, как ему пришлось перевести свой бизнес на фонды его подопечных, чтобы избежать противоречий с законом о столкновении интересов.

Оказалось, что большинство продуктовых компаний в холдинге платит сотрудникам ниже среднего по стране. Больше среднего уровня по Чехии в Agrofert получают только водители грузовиков и сотрудники транспортных компаний.

Предложенная зарплата по вакансии рабочего производства на птицефабрике Vodňanská drůbež составляла всего 12,5 тысяч крон. При этом такая работа проходит в холодном и влажном помещении. Работнику, наклеивающему этикетки на продукты в компании по производству копченых мясных изделий Kostelecké uzeniny, предложили от 13,5 тысяч крон в месяц при работе в 3 смены.

После этого сообщения журнал Ekonom проанализировал зарплаты в 100 фирмах империи и изучил десятки объявлений с предложениями работы в Agrofert за последние полгода. Все эти данные аналитики сравнили со средним уровнем зарплат по Чехии.

В результате оказалось, что половина фирм холдинга платила рабочим меньше среднего по Чехии. Зато транспортные фирмы, которые сталкиваются с дефицитом водителей грузовых автомобилей, платили своим сотрудникам выше среднего. Самое худшее положение в холдинге – у низкоквалифицированных рабочих. Им фирмы Agrofert платят намного ниже нормы по Чехии.

Источник: ihned.cz

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Темы
Андрей Бабиш Чехия зарплата работа
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