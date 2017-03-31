Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии

За прошлый год из Чехии за границу ушло рекордных 289 млрд крон на дивидендах. Это на 62,5 млрд крон больше, чем в 2015 году. Сумма, которую зарубежные акционеры ежегодно выводят за границу от своих чешских компаний, последних два года стремительно растет. Такие данные в пятницу опубликовало Чешское статистическое управление.
До сих пор рекордным по оттоку дивидендов был 2011 год, когда за границу ушло 243 млрд крон. Размер дивидендов связан с высокой прибыльностью прямых зарубежных инвестиций.
Прибыль зарубежных инвесторов в прошлом году превысила 398 млрд крон, что составляет 8,4% ВВП. С другой стороны, отток средств был частично компенсирован за счет притока денег из-за границы: прежде всего, с кредитов и доходов сотрудников.
Согласно недавно опубликованному анализу консультационной компании Bisnode, среди зарубежных владельцев чешских компаний доминирует капитал из Германии, Голландии, Люксембурга и Австрии. Под контролем зарубежных владельцев в Чехии работают крупные банки и автомобильные компании. Например, банк Česká spořitelna, которым владеет австрийский Erste Bank, выплатил на дивидендах за прошлый год 12,8 млрд крон.
Премьер-министр и председатель Чешской социал-демократической партии Богуслав Соботка хочет препятствовать оттоку прибыли банков за границу. В своей предвыборной кампании его партия обещает ввести особый банковский налог, как в 15 других странах Евросоюза, включая Германию, Францию, Швецию и Великобританию.
Однако ряд экономистов считает введение банковского налога плохой идеей. По их мнению, это может отпугнуть инвесторов от Чехии и привести к искажению в предпринимательской среде.
Источник: Novinky.cz