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Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии

Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии

Vladislava M 187 0
Зарубежные владельцы чешских компаний вывели за границу 289 млрд крон на дивидендах.
Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии

За прошлый год из Чехии за границу ушло рекордных 289 млрд крон на дивидендах. Это на 62,5 млрд крон больше, чем в 2015 году. Сумма, которую зарубежные акционеры ежегодно выводят за границу от своих чешских компаний, последних два года стремительно растет. Такие данные в пятницу опубликовало Чешское статистическое управление.

До сих пор рекордным по оттоку дивидендов был 2011 год, когда за границу ушло 243 млрд крон. Размер дивидендов связан с высокой прибыльностью прямых зарубежных инвестиций.

Прибыль зарубежных инвесторов в прошлом году превысила 398 млрд крон, что составляет 8,4% ВВП. С другой стороны, отток средств был частично компенсирован за счет притока денег из-за границы: прежде всего, с кредитов и доходов сотрудников.

Согласно недавно опубликованному анализу консультационной компании Bisnode, среди зарубежных владельцев чешских компаний доминирует капитал из Германии, Голландии, Люксембурга и Австрии. Под контролем зарубежных владельцев в Чехии работают крупные банки и автомобильные компании. Например, банк Česká spořitelna, которым владеет австрийский Erste Bank, выплатил на дивидендах за прошлый год 12,8 млрд крон.

Премьер-министр и председатель Чешской социал-демократической партии Богуслав Соботка хочет препятствовать оттоку прибыли банков за границу. В своей предвыборной кампании его партия обещает ввести особый банковский налог, как в 15 других странах Евросоюза, включая Германию, Францию, Швецию и Великобританию.

Однако ряд экономистов считает введение банковского налога плохой идеей. По их мнению, это может отпугнуть инвесторов от Чехии и привести к искажению в предпринимательской среде.

Источник: Novinky.cz

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экономика банки Чехия
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