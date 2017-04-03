Государственные доходы Чехии впервые превысили расходы

За прошлый год доходы государственного сектора в Чехии впервые превысили расходы: ВВП вырос на 0,62%.

За прошлый год сектор государственных финансов в Чехии оказался в профиците: внутренний валовой продукт вырос на 0,62%. Профицит составил 29,3 млрд крон. Об этом сообщило Чешское статистическое управление.

В позапрошлом году сектор государственных финансов показал дефицит в размере 0,63% ВВП. Опубликованные данные стали частью нотификации государственного дефицита и долга, которую предоставляет Еврокомиссии каждая членская страна ЕС дважды в год.

Чешский Национальный банк предполагает, что в этом году государственные финансы вырастут на 0,4% ВВП, а в 2018 году – на 0,8% ВВП.

«Улучшить сальдо экономики получилось на всех уровнях государственного сектора», – прокомметировали в Чешском статистическом управлении.

По мнению аналитика Коммерческого банка Марка Држимала, за позитивным результатом стоит профицит экономики региональных городов и краев, который достиг наисвысшего максимума.

«Доходы региональных городов и краев Чехии в прошлом году значительно повысились благодаря повышению налогов и продолжающемуся росту экономики», – заявил Држимал.

Общие доходы сектора государственных институтов выросли за год на 1,1%. На это повлиял рост доходов от социальных выплат, налогов на прибыль, производство и импорт.

Общие расходы государственного сектора за год понизились на 1,9%. На это повлияло снижение расходов на кредиты и изменения в инвестиционной активности.

Источник: ČTK