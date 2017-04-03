Прага разделила одну строчку с Мюнхеном в рейтинге самых богатых регионов Европы

На основании статистики Евростата по ВВП на душу населения за 2015 год был составлен рейтинг богатства регионов ЕС.

Прага заняла 6 место среди регионов ЕС по величине ВВП на душу населения. Внутренний Лондон опережает остальные регионы с большим отрывом. Лучше всего в рейтинге себя показали немецкие регионы, хуже всего – болгарские.

Рейтинг составляли на базе статистики Евростата за 2015 год. В нем сравнивали 276 территориальных единиц NUTS2 по показателю ВВП на каждого жителя. Внутренний Лондон опередил по развитию экономики средний общеевропейский результат в 6 раз (580%). На 2 месте оказался Люксембург с 264%, на 3 – Гамбург с 206%. Прага разделила 6 место с немецкой Верхней Баварией, куда входит Мюнхен и соседние города в широкой округе. На одну строчку их опередил Братиславский край (Словакия).

Высокую производительность экономики Лондона и Люксембурга объясняют тем, что на относительно небольшой территории работает большое количество людей из соседних регионов. Потом, когда проводится расчет ВВП на душу населения, то их уже не учитывают.

Всего 20 регионов ЕС может похвастаться ВВП на душу населения, который наполовину больше среднего общеевропейского показателя. 5 из них – это немецкие регионы, 4 – в Великобритании, 2 – в Голландии и Австрии. По одному региону в этом списке есть у Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Люксембурга, Словакии и Швеции.

ВВП на душу населения в Праге составил 178%, ни один из чешских регионов не может похвастаться таким результатом (не достигнут даже средний уровень по ЕС). Выше всего среди регионов республики производительность экономики в Среднечешском крае и на юго-востоке (Южноморавский край и Высочина) – 81%. Затем следуют юго-запад (Южночешский и Пльзенский край) – 77%, центральная Моравия (Оломоуцкий и Злинский край) – 73%. Ниже всего ВВП на душу населения на северо-западе Чехии – в Карловарском и Устецком краях (65%).

Самый низкий ВПП среди всех регионов ЕС установлен в регионе Северозападен (Болгария), который достиг всего 29% от среднего. Сюда же относятся и другой болгарский регион Северен (33%), а также французский остров в Индийском океане Майотта (32%).

Источник: byznys.ihned.cz