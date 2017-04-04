В Чехии нищета грозит наименьшему числу жителей из всех стран Евросоюза

По данным Евростата, процент жителей, находящихся под угрозой нищеты и социальной изоляции, в Чехии самый низкий по Евросоюзу. Худший результат у Болгарии.

В Евросоюзе в 2015 году под угрозой нищеты и социальной изоляции находилось 23,7% населения. Такую информацию в форме инфографики представил Евростат. Во вторник ее опубликовало Чешское статистическое управление.

Согласно этим данным, В Чехии под угрозой нищеты меньше жителей, чем в других странах ЕС: всего 14%. Кроме Чехии, меньше всего людей на грани нищеты по Евросоюзу проживает в Финляндии (16,8%) и Голландии (16%).

Самые худшие результаты показала Болгария, где под угрозой социальной изоляции и бедности живет 41,3% населения. Тревожные результаты также у Румынии (37,4%) и Греции (35,7%).

Чехия уже долгое время относится к европейским странам с наименьшим значением этого показателя. Угроза нищеты или социальной изоляции в стране касалась в 2015 году 15,6% женщин и 12,3% мужчин.

По составу семей речь шла о 13% бездетных семей и 15% семей с детьми. Что касается экономической активности, то под угрозой нищеты в Чехии находилось 57% безработных и 6,3% трудоустроенных чехов.

В рамках ЕС угроза нищеты и социальной изоляции касалась 24,4% женщин и 23% мужчин. Также эти проблемы грозили 26,9% людей младше 18 лет и 17,4% пенсионеров старше 65 лет.

В Болгарии нищета грозила 43% женщин, в Румынии – 38,2%, в Греции – 36,6%. В Италии и Хорватии на грани нищеты были по 29,6% женщин.

В Чехии проблема касалась 15,6% женщин, в Финляндии – 16,8%, а в Голландии – 16,9%.

Источник: Novinky.cz