Чешский менеджер намерен увеличить продажи LADA Vesta в Германии

Российский АвтоВАЗ хочет наращивать экспорт автомобилей «Лада Веста».

Фото: Фото www.kremlin.ru

Российский автозавод АвтоВАЗ не блещет успехами на внутреннем рынке, поэтому хочет сориентироваться на экспорт. Завод поставил перед собой цель –завоевать немецкий рынок, который отличается высокой конкуренцией.

Известно, что немцы предпочитают в основном автомобили своего производства, из иностранных наибольшим спросом пользуется чешская Škoda. «Лада» не входит даже в ТОП-50 популярных среди жителей Германии автомобилей. Окно на Запад «АвтоВАЗу» должен пробить чех Ян Птачек.

«Лада Веста» – любимый автомобиль президента России. С ним он позировал перед объективами фотокамер, и теперь эта машина должна завоевать популярность на западных рынках. В том числе и в Германии, автомобильной державе, где покупателям есть из чего выбирать.

Чешский вице-президент по продажам и маркетингу концерна «АвтоВАЗ» Ян Птачек сообщил, что «Ладу Веста» хотят экспортировать в Германию: «В Германии у нас есть торговый партнер, который заботится о наших остальных моделях».

Ранее Птачек работал на компанию Renault. Эта французская компания через свой консорциум Renault-Nissan Alliance владеет 26,3% акций «АвтоВАЗа». Завод в Тольятти выпускает машины Lada, Renault, Nissan и Datsun – преимущественно для российского рынка.

Кризис на российском рынке вынуждает компанию искать рынки сбыта за границей. С февраля 2017 года «Лада Веста» продается по цене от 12 490 евро (337 тысяч крон). В 2016 году она стала самой популярной машиной в России.

Если обратиться к рейтингу самых востребованных автомобилей на немецком рынке, то по цене «Лада Веста» может сравниться с Renault Megane, который занял 50-е место в списке. В 2016 году эту машину в Германии купили 19 872 человека. Что касается «Лады Веста», то в прошлом году немцы купили всего 1 700 автомобилей этой марки. Всего за границей было продано 20 тысяч этих машин, на треть меньше, чем годом ранее. Чешский менеджер «АвтоВАЗа» намерен увеличить экспорт на 50%.

Источник: euro.cz