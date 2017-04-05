В Чехии наступает пора повышения цен

Чешские компании планируют поднять цены на свои услуги и продукты и объясняют почему.

42% компаний в Чехии рассказали, что в следующем году собираются повысить цены на свои продукты и услуги. Почти каждая четвертая планирует увеличить стоимость более чем на 5%. Только 3% фирм хотят, наоборот, снижать цены. Об этом говорится в результатах исследования ČSOB для издания MF DNES среди 500 малых и средних предприятий.

Более половины ресторанов и гостиниц (52%) уже точно решило повысить цены. 38% увеличит стоимость более чем на 5%. В сфере торговли 47% фирм намерены увеличивать цены, около 20% поднимут стоимость товаров более чем на 5%.

Такая тенденция вполне отражает прогнозы экспертов. Цены будут расти не только на продукты, но и на жилье, а также коммунальные услуги. Нестабильно будет и на рынке топлива. Постепенно дорожать начнут и услуги, что будет обусловлено давлением из-за спроса.

В прошлом году минимальная зарплата в Чехии выросла на 4,2%. В этом году ожидается рост еще на 5%, но увеличение цен сделает этот рост не таким заметным, как годом ранее. Большинство людей, как говорят эксперты, не замечают, что с увеличением их зарплат растут и цены. 20% фирм отметили, что повысить цены им позволяет высокий спрос, сформированный увеличением зарплат и минимальным уровнем безработицы.

Источник: idnes.cz