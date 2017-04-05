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В Чехию возвращается угроза массовых забастовок

В Чехию возвращается угроза массовых забастовок

artyommm 330 0
Профсоюзы на волне успехов чешской экономики начинают жестко давить на работодателей, чтобы те повышали зарплаты.
В Чехию возвращается угроза массовых забастовок

За забастовкой чешских водителей автобусов может последовать волна протестных акций на фоне недовольства профсоюзов зарплатами. Повышение зарплат становится главной темой на политической цене перед выборами. Партия ČSSD, например, поддерживает инициативу сотрудников злинского предприятия Mitas бастовать.

В среду, 5 апреля, стало известно, что только в 2 областях Чехии завтра не будут ездить автобусы (в 1 крае деньги для водителей экстренно нашли). Таким путем водители хотят добиться увеличения зарплат. Профсоюзы пользуются успехами чешской экономики и хотят жесткими методами воздействовать на работодателей, чтобы те увеличивали оплату труда. И речь уже идет не только о водителях.

В субботу остановилось производство на заводе Škoda Auto, при этом он считается самым щедрым работодателем в Чехии: в этом году сотрудники получат единоразовые премии по 45 тысяч крон. На следующий вторник запланирована забастовка на предприятии по выпуску резины Mitas. Ранее в Чехии бастовали сотрудники Чешской почты. 

Премьер-министр Богуслав Соботка предлагает правительству выделить 420 млн крон из резерва бюджета в пользу регионов для оплаты труда водителей автобусов. Эта сумма должна покрыть около половины расходов текущего года на повышение зарплат, согласно расчетам регионов. Распределением денег могло бы заняться Министерство транспорта.

Источник: ihned.cz

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профсоюз зарплата Чехия
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