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Госуправление предупреждает: запасов нефти в Чехии недостаточно

Госуправление предупреждает: запасов нефти в Чехии недостаточно

artyommm 213 0
Директива Евросоюза предполагает, что в странах без нефтедобычи должны храниться запасы нефти или нефтепродуктов, которых хватило бы на 90 дней. В Чехии запасов меньше нормы.
Госуправление предупреждает: запасов нефти в Чехии недостаточно

Согласно директиве Евросоюза, в членских странах без нефтедобычи должны храниться запасы, которых хватило бы на 90 дней. В Чехии пока запасов нефти хватит только на 87 дней, – сообщают в Управлении государственными топливными резервами. Государству понадобится докупить нефть или бензин и дизельное топливо в чистом виде.

Как объяснил председатель управления, при покупке нефти Чехия не будет нести никаких расходов на ее хранение, так как для этого есть специальный резервуар. Если купить бензин или дизтопливо, то ежегодно на их хранение придется тратить 50 млн крон. Прошлым летом запасы топлива в республике сократились, и их хватало уже не на 95 дней, как раньше, а на 91. Спустя время объемы горючего снова уменьшились.

Это объясняют аварией на нефтеперерабатывающем заводе в Кралупы-над-Влтавоу. В прошлом году предприятие не работало с середины мая и до середины октября. Операторам заправок пришлось ввозить бензин из-за рубежа. 

Источник: idnes.cz

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Темы
бензин Чехия энергетика
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