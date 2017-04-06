Родителям двух и более детей в Чехии хотят уменьшить обязательные социальные отчисления

Чешское правительство утвердило законопроект об уменьшении обязательных социальных отчислений для родителей двух и более детей с 6,5% от прибыли вплоть до 0%. Закон коснется и предпринимателей.

Родителям двух и более детей в Чехии хотят уменьшить социальные отчисления с теперешних 6,5% вплоть до 0% в зависимости от количества детей. Чешское правительство поддержало законопроект о страховом социальном обеспечении, в котором содержатся соответствующие изменения. Журналистам об этом сообщил вице-премьер Павел Белобрадек.

На данный момент трудоустроенные люди в Чехии отдают 6,5% своей прибыли на социальное страхование. Для родителей двух детей, согласно новому законопроекту, эти отчисления должны понизить до 5%. Родители троих детей будут отдавать на социальное страхование 2,5% своих доходов. Матери и отцы четырех и более детей вовсе будут освобождены от обязательных социальных выплат.

Таким же образом хотят понизить выплаты и частным предпринимателям. Семьям без детей или с одним ребенком на социальное страхование придется и дальше выплачивать 29,2% доходов. Родителям двоих детей ставку уменьшат на 1,5%: до 27,7%. Предпринимателю с тремя детьми нужно будет отдавать на социальное страхование 25,2% от прибыли, с четырьмя и более детьми – 22,7%.

По расчетам авторов законопроекта, люди с доходом около 23 000 крон после изменений смогут получать от 340 до 1500 крон больше в зависимости от числа детей. Родители с доходом около 46 000 крон смогут увеличить прибыль на сумму от 700 до 3000 крон.

По данным Министерства труда ЧР, законопроект касается 730 000 человек, т.е. 13% всех трудоустроенных жителей Чехии. Скидка предусматривается только для одного из родителей. Ожидается, что законопроект будет стимулировать чехов заводить больше детей.

По мнению Министерства финансов, предлагаемые изменения не систематизированы, не продуманы в техническом плане и не благоприятны для государственного бюджета.

Источник: ČTK