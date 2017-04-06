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Чешский нацбанк сообщил об окончании валютных интервенций

Чешский нацбанк сообщил об окончании валютных интервенций

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Евро в Чехии можно купить за 27 крон. Эксперты ожидают, что к концу года крона укрепится, и евро можно будет купить за 26 крон.
Чешский нацбанк сообщил об окончании валютных интервенций

Банковский совет Чешского национального банка сегодня, 6 апреля, около 12:30 завершил валютные интервенции. ЧНБ больше не будет препятствовать укреплению курса кроны в отношении евро и прекратит сдерживать курс на отметке 27 крон за евро. При этом Нацбанк напомнил, что будет выравнивать курс кроны в случае его чрезмерных колебаний. Спустя почти час после того, как стало известно об окончании валютных интервенций, курс кроны к евро колебался в пределах 27 крон за евро.

В первые минуты курс значительно расшатался и на какое-то время даже достиг отметки 27,13 кроны за евро. Но затем крона стала укрепляться и пришла к максимуму – 26,67 кроны за евро. Окончание интервенций вызвало рост прибыли по чешским облигациям.

Аналитики ожидали, что курс кроны сначала будет колебаться, но, согласно долгосрочным прогнозам, она должна будет укрепиться. К концу года ожидается, что евро в Чехии будет стоить 26 крон.

По словам заместителя председателя Ассоциации экспортеров Отто Данека, окончание интервенций не стало сюрпризом. Экспортеров теперь ожидают не самые лучшие времена. На компаниях, которые пользовались выгодами от режима интервенций для инвестиций и увеличения конкурентоспособности, решение ЧНБ никак не отразится. Но те, кто не готовился к нему, будут испытывать проблемы.

Ожидаемое укрепление кроны после окончания валютных интервенций может повлиять на цены на экспортируемые товары, в особенности на новую электронику. Подешеветь летом могли бы и «горячие путевки», а также зимние поездки в экзотические страны. На туризм внутри самой Чехии сильная крона будет влиять, скорее, негативно. 

Источник: cnb.cz, ceskenoviny.cz

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Евро Чешская крона банки курсы валют
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