Дешевые путевки и электроника: чего ждать от прекращения валютных интервенций в Чехии

Торговые компании и турагентства рассказали, как отразится укрепление кроны на стоимость импортных товаров и поездок за границу.

Ожидаемое укрепление кроны после решения Чешского национального банка прекратить валютные интервенции может повлиять на цены ввозимых в страну товаров, в особенности новых моделей электроники. Летом также могут подешеветь некоторые туристические поездки и авиабилеты, – сообщается в заявлении торговых компаний и турагентств.

Ожидать падения цен на электронику сразу не стоит. Более низкие цены могут прийти с опозданием на несколько месяцев, и касаться они будут в первую очередь новинок на рынке. Это произойдет, если крона укрепится к доллару, а цены на электронику прямо или косвенно привязаны к курсу американской валюты.

В компании Euronics считают, что еще рано говорить о тотальном снижении цен. Новый курс валют будет влиять только на новые товары. Быстрее всего укрепление кроны можно будет увидеть по ценам на самые популярные товары: мобильные телефоны, ноутбуки и др.

В Alza.cz говорят, что в краткосрочной перспективе с ценами на электронику в Чехии ничего не произойдет, т.е. в этом году они не изменятся. Большая часть товаров уже находится на складах, а с главными поставщиками заключены договоры на будущие поставки с фиксированным курсом валют. Экстремального изменения цен ожидать не стоит.

Если крона укрепится, то для жителей Чехии подешевеют все импортные товары, включая обувь и одежду. Но произойти это сможет не раньше, чем к концу года, когда в магазины поступят новые коллекции. А вот иностранцам, например, австрийцам, приезжать в Чехию на шопинг может быть уже невыгодно.

Что касается цен на авиабилеты, то из-за интервенций они стоили дороже в среднем на 6%. В случае особенно дорогих билетов, это могло оборачиваться и тысячей крон. Особенно выгодно при сильной кроне будет летать в Азию или США, куда билет в обе стороны можно будет купить дешевле, чем за 10 тысяч крон.

В этом году ожидается, что в Чехии будет продано самое большое количество туров за границу за последние годы.

Источник: novinky.cz