Управляющий Нацбанком Чехии: Пустите работать иностранцев на легальных условиях

Управляющий чешским Нацбанком Йиржи Руснок в интервью раскритиковал законопроект об ужесточении пребывания иностранцев в ЧР. Закрытость Чехии по отношению к импорту рабочей силы он считает фатальной ошибкой.

По мнению управляющего чешским Нацбанком Йиржи Руснока, экономике Чехии могло бы помочь упрощенное трудоустройство иностранцев. В интервью порталу Hospodářské Noviny Руснок косвенно раскритиковал профоюзы и государственную бюрократию, которая мешает открыть рабочий рынок для сотрудников из стран вне Евросоюза.

«Мы закрытая страна для импорта рабочей силы. Я считаю, что это фатальная ошибка. С точки зрения экономического развития ничего плохого бы не произошло, если бы Чехия по легальным визам впустила бы в страну, к примеру, сто тысяч украинцев», – сообщил Руснок.

По словам Руснока, чешские экспортеры вынуждены отказываться от части крупных заказов, так как просто не могут их выполнить из-за дефицита сотрудников. Из-за этого предприятия не могут расти. По мнению президента Нацбанка, внедрение иностранцев в рабочий рынок Чехии позволило бы повысить ВВП на несколько процентов.

Чешские фирмы уже долгое время жалуются на недостаток кадров. Согласно последним числам, безработица в стране составляла меньше 5%. В таких условиях предприятиям тяжело найти новых сотрудников. Трудоустроить украинцев им мешают препятствия со стороны государства.

Совладелец и основатель успешной чешской компании по производству медицинских кроватей Linet Збинек Фролик придерживается такой же точки зрения. Он раскритиковал новый законопроект об ужесточении пребывания иностранцев на территории Чехии. Согласно новым правилам, фирмы будут обязаны доказать, что у них нет никаких долгов и что их ни разу не наказывали за нелегальное трудоустройство сотрудников. Если хоть по какому-то пункту их репутация будет испорчена, нанимать на работу иностранцев им запретят.

Однако министр внутренних дел Милан Хованец защищает строгие правила:

«Мы хотим, чтобы иностранцы соблюдали наши законы и правила, но не препятствуем их приезду. Мы знаем, что нашим фирмам нужна рабочая сила. Один из способов решения этой проблемы – привлечение рабочих извне, оптимально – из других европейских стран. Но только когда на эту работу невозможно на достойных условиях набрать чешских граждан», – заявил Хованец.

По мнению управляющего Нацбанком Йиржи Руснока, ужесточенные правила трудоустройства иностранцев приведут только к недобросовестной конкуренции на рынке. В результате чешские фирмы продолжат нанимать через кадровые агентства украинцев с разрешением на работу в других странах Евросоюза: как правило, в Польше. Йиржи Руснок видит решение проблемы в открытом привлечении иностранцев и в том, чтобы Чехия дала им возможность работать легально.

Источник: ihned.cz