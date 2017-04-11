Названы страны с самой низкой оплатой труда в ЕС, Чехия – в их числе

Евростат опубликовал статистику, из которой видно, сколько составляет почасовая оплата труда в странах ЕС.

По данным Евростата, Чехия занимает 8 место в Евросоюзе по дешевизне рабочей силы, при этом в стране действуют высокие социальные отчисления. Выше всего расходы на оплату труда в Дании, Бельгии и Швеции, ниже всего – в Румынии и Болгарии.

С 2004 по 2016 гг. оплата труда в Чехии выросла почти на 76%, но этого все равно недостаточно для того, чтобы достичь хотя бы среднего показателя по Евросоюзу. А вот расходы, прямо не связанные с выплатой зарплаты сотрудникам, наоборот, в республике одни из самых высоких по ЕС. Речь идет в первую очередь об отчислениях на социальное страхование.

По сравнению с работниками в Дании чешские сотрудники получают в 4 раза меньше. Евростат учитывал зарплаты во всех секторах экономики, за исключением сельского хозяйства и госуправления. Жители Дании зарабатывают 42 евро в час, Бельгии – 39,2 евро, Швеции – 38 евро. Средняя почасовая оплата труда в ЕС составляет 25,4 евро. В Чехии жители в среднем зарабатывают в час 10,2 евро; в Словении, Эстонии и Словакии – больше. Меньше оплата труда, чем в Чехии, только в Хорватии, Польше, Венгрии, Латвии, Литве, Румынии и Болгарии.

Кроме прямых расходов на оплату труда (зарплаты) работодатели несут также дополнительные расходы, к которым Евростат в первую очередь относит отчисления на социальное страхование. Больше всего эти расходы во Франции (33,2%), Швеции (32,5%) и Литве (27,8%); меньше всего – на Мальте (6,6%). В Чехии дополнительные расходы работодателей на оплату труда составляют 27% (средний показатель по ЕС – 23,9%).

Источник: ihned.cz