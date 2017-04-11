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В Чехии появится черный список ненадежных предпринимателей и фирм

В Чехии появится черный список ненадежных предпринимателей и фирм

artyommm 449 0
Юридических лиц и предпринимателей, у которых будут какие-либо проблемы с оплатой налогов, внесут в черный список. После этого им будет сложно искать торговых партнеров.
В Чехии появится черный список ненадежных предпринимателей и фирм

Некоторые предприниматели и фирмы попадут в черный список Министерства финансов. Новшество вводится в соответствии с поправкой в налоговый кодекс. Она предполагает создание так называемого черного списка ненадежных лиц. В него будут вносить тех, кого будут подозревать в неисполнении налоговых обязательств перед государством. 

На прошлой неделе парламент одобрил поправку в законе, которая должна помочь эффективнее бороться с неплательщиками налогов. Поправка вводит новое понятие «ненадежного лица». Оно будет касаться в первую очередь тех, кто не платит налоги.

Вычеркнуть свое имя из черного списка будет не так просто. В обязательном порядке должен будет пройти хотя бы год после того, как налогоплательщика в него включили. Условием для исключения будет отсутствие проблем с оплатой налогов в течение года.

Новшество может быть особенно опасным для индивидуальных предпринимателей, которые не успеют вовремя заплатить налоги. В последующем, если они окажутся в черном списке, им будет сложно находить новых торговых партнеров.

Источник: echo24.cz

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Темы
налоги компании индивидуальный предприниматель
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