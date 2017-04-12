Чешским семьям с детьми повысят родительские пособия

Парламент поддержал законопроект о повышении родительских пособий и расширении числа семей, имеющих право на получение пособий по уходу за ребенком.

Семьям с детьми в Чехии собираются повысить пособия по уходу за ребенком и увеличить налоговые льготы на первого ребенка. Кроме того, больше семей получит право на получение родительского пособия. Повысят пособия и семьям, в которых работает хотя бы один родитель, а также тем, чьи доходы составляют меньше прожиточного минимума. Изменения утвердили в парламенте.

Правительственный пакет изменений по отношению к семьям с детьми стал частью законопроекта о государственной социальной поддержке. За изменения проголосовали 134 из 173 присутствующих депутатов парламента. Против высказалось 12 человек. Теперь документ отправят на обсуждение сенаторам и подпись президенту.

«Я рад, что парламент проголосовал за повышение детских пособий для работающих семей на 300 крон. Кроме того, пособие смогут получать на 140 тысяч детей больше», – написал после утверждения законопроекта председатель правительства Богуслав Соботка.

Mám radost, že se nám ve Sněmovně povedlo zvýšit dětské přídavky pro pracující rodiny o 300Kč a počet dětí, které je dostanou o 140 tisíc! — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 12 апреля 2017 г.

Правая оппозиция считает законопроект способом завоевать благоприятное отношение со стороны населения перед выборами и критикует повышение нагрузки на государственный бюджет.

Источник: ceskatelevize.cz