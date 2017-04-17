Чешские экспортеры удивили журналистов необычными поставками

Бычья сперма в Африку и роликовые коньки на дальний остров без асфальтированных дорожек: какие необычные товары отправляли чешские экспортеры за рубеж.

В прошлом году из Чехии было вывезено товаров на общую сумму почти 4 млрд крон. Немалую часть от общего объема экспорта составили автозапчасти, которые отправляли в Германию. Но есть и такие направления работы чешских экспортеров, которые могут удивить, например, заморские территории Великобритании в южной части Атлантического океана – Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова.

Они отдалены от ближайшего материка на тысячи километров (ближе всего – Аргентина). Обычно там идет дождь или снег, а максимальная температура достигает 10 градусов Цельсия. Кроме нескольких чиновников на этих территориях никто постоянно не проживает. В самом крупном «городе», в котором даже есть музей, постоянное население также отсутствует. В нем нет асфальтированных дорог и тротуаров. Тем не менее, в Южную Георгию из Чехии 2 года назад были отправлены 72 пары роликовых коньков на общую сумму 49 тысяч крон. Информация о поставке содержится в базе данных Чешского статистического управления.

Кроме коньков Чехия экспортировала в Южную Георгию кухонные принадлежности, товары для ремонта самолетов, а также зубные пломбы. Запасом последних два государственных чиновника, их жены и туристы, которых неожиданно посреди океана застигнет врасплох зубная боль, будут пользоваться еще долго. В 2013 году из Чехии в Южную Георгию отправили 403 кг этого материала на сумму 180 тысяч крон, и это самая крупная чешская поставка на эту территорию за последние 10 лет.

Эти острова от Антарктиды отделяет «всего» 3 тысячи км, но и там свой след оставил чешский экспорт. Туда чехи отправляли оборудование для экспедиций и полярных станций. Чехия ведет торговые отношения также и со странами Африки. Самым необычным экспортным товаром в этом направлении за последние годы стала бычья сперма. Всего было отправлено 9 кг на сумму 1,2 млн крон – в Замбию.

В Северную Корею Чехия чаще всего продавала алкогольные напитки: пиво, игристые и тихие вина, коньяки, виски, ликер и сливовицу. Правда, поставки были незначительные и измерялись в бутылках.

Источник: idnes.cz