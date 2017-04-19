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Успеть в последнюю минуту: Жители Чехии взяли в банках рекордное число ипотек

Успеть в последнюю минуту: Жители Чехии взяли в банках рекордное число ипотек

Vladislava M 612 0
За первый квартал 2017 года жители Чехии взяли рекордное количество ипотечных кредитов, чтобы успеть обзавестись жильем перед ужесточением от Нацбанка.
Успеть в последнюю минуту: Жители Чехии взяли в банках рекордное число ипотек

В первом квартале 2017 года чешские банки предоставили ипотечные кредиты на рекордную сумму: 58 млрд крон. Люди спешили приобрести жилье по лояльным условиям перед вступлением в силу очередного ужесточения от Нацбанка. Желающих взять кредит не остановил даже рост ставок, которые в среднем поднялись почти до 2%.

Рекордного минимума ставки на ипотечные кредиты в Чехии достигали в ноябре и декабре прошлого года, когда они упали до 1,77%. В конце прошлого года банки постепенно повышали ставки. Эта тенденция продолжается и в последние недели.

«Многие люди пытались в последний момент использовать возможность взять кредит в марте», – подтверждает Ян Садил, руководитель Ипотечного банка.

По статистике компании  Fincentrum Hypoindex, за март банки выдали ипотечные кредиты на сумму 21,13 млрд. Месяц стал третьим в истории Чехии по объемам ипотечных кредитов. Его опередил только ноябрь прошлого года (29,7 млрд крон) и июнь прошлого года (23,8 млрд крон).

Первый квартал 2017 года войдет в историю как рекордный. Общий объем ипотек, выданных за первые три месяца, достиг 57,6 млрд крон. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма выросла на 28%. На данный момент это рекордный объем ипотек за первый квартал в истории.

Нацбанк порекомендовал банкам выдавать ипотечные кредиты только тем людям, которые могут сразу же выплатить частичную стоимость квартиры из собственных сбережений. Эта мера призвана замедлить рост цен на недвижимость и предотвратить риск возникновения пузыря на рынке недвижимости.

С октября прошлого года Нацбанк запретил банкам выдавать кредиты на 100% стоимости недвижимости, с апреля – более чем на 90% стоимости. Также значительно ограничили предложение ипотек на 80-90% стоимости недвижимости: в этом сегменте банки могут предложить только 15% от всех новых сделок в каждом квартале. По информации банкиров, именно такие ипотеки составляли треть от общих кредитов.

Подробнее об изменениях на рынке недвижимости Чехии в 2017 году.

Источник: Aktualne.cz

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недвижимость покупка недвижимости
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